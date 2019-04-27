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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar nisana rağmen sıfırın altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:01 | Son Güncelleme

Bölgede gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 3, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde nisan ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 3, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

İlkbahar mevsiminin ikinci ayı olan nisanın sonuna yaklaşılmasına rağmen gece saatlerinde hafif buzlanma ile don olayı görülecek bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgarın güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 6, Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 3, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 23, Tunceli ve Erzincan'da 20, Kars ve Ardahan'da 14, Erzurum ve Ağrı'da ise 13 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da Ergan'da 176, Palandöken'de 137, Konaklı'da 87 ve Sarıkamış'ta ise 64 santimetre olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kars soğuk hava

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