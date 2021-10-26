Doğu Perinçek'ten 10 büyükelçi açıklaması: Geri adım değil, tuzak

Osman Kavala çağrısının ardından başlayan 'istenmeyen adam' krizi, 10 ülkenin büyükelçiliklerinin yeni açıklamasıyla duruldu. Bu açıklamanın ardından konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Niyetimiz asla kriz çıkarmak değil; ülkemizin onurunu, çıkarlarını, egemenlik haklarını korumaktır. Bugün aynı büyükelçiler tarafından yapılan yeni bir açıklamayla yargımıza ve ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür." diye konuştu.

"GERİ ADIM DEĞİL, TUZAK"

Canlı yayında 10 büyükelçinin açıklamasını değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, burada bir geri adımın olmadığını bir tuzağın olduğunu ifade etti.

Perinçek'in açıklamasından satır başları:

Burada geri adım yok. Bu neye benziyor, bakın bir adam cinayet işlemiş cinayet işledikten sonra Türk ceza kanununa göre cinayet işlemek hukuka aykırıdır. Ama ben cinayet işledim, yanlış yaptım, hatamı düzeltiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinden, Türk milletinden özür diliyorum bir daha biz Türkiye’nin iç işlerine karışmayacağız diye bir şey yok.

"KENDİLERİ BİR GERİ ADIM ATMIYOR"

Geri adım değil. Viyana sözleşmesine gönderme yapıyor. Böyle bir şey yok. Kendilerinin Viyana sözleşmesini ihlal ettiklerine dair bir ifade var mı burada? Hiçbir şey yok. Bakın burada bir tuzak var. Kendileri bir geri adım atmıyor ama sayın Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan’a geri adım attırarak, geri adımda ne var biliyor musunuz? Uçurum var. Yani arkasında geri adım attığı zaman Sayın Tayyip Erdoğan'a orada bir uçurum var.

Burada hiçbir şekilde geri adım görmüyoruz. Geri adım nasıl olur? Biz Türkiye’nin iç işlerine karıştık yanlış yapıyoruz yanlış yaptık ve düzeltiyoruz demelidirler.

"TOPLU HAREKET EDİYORLAR"

Dikkat edersiniz 10 büyükelçi toplu hareket ediyor. Örgütlü bunlar. Bunlar devlet değil. Başlarında bir ABD var. ABD bunların; Almanya’nın, Fransa’nın, İsveç’in, Norveç’in, Finlandiya’nın şunun bunun düğmelerine basıyor ve toplu hareket ediyorlar. Böyle devlet mi olur? ABD’nin kontrolünde böyle bağımsız bir devlet olur mu? O açıdan da çok garip bir durum var.



