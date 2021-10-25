Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. Kabine toplantısı 3 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Oldukça verimli bir Afrika seyahati gerçekleştirdik. Angola, Togo ve Nijerya'da samimi bir misafirperverlikle karşılandık. Bölgedeki büyük potansiyeli bir kez daha müşahede ettik. Hükümete geldikten sonra en çok önem verdiğimiz ve en çok emek harcadığımız konulardan biri Afrika kıtası ile ilişkilerimizi geliştirmekti.

"50 SEYAHAT GERÇEKLEŞTİRDİK"

Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla 30 Afrika ülkesine 50 seyahat gerçekleştirdik.Ticari ve ekonomik işbirliğimizi güçlendirmeye çalıştık. Sağlık ve iklim krizleriyle sarsılan dengeleri bozulan, yeni arayışlara yönelen dünya için Afrika'nın mümbit toprakları hala en değerli kaynaktır. Sömürgecilerin sürekli yöntem değiştirerek kıtayı elde tutma gayretleri bitmedi, bitmeyecektir.

Afrika toplumları artık sömürülmek, ezilmek, öldürülmek değil, adil bir paylaşımla gelişmek, kalkınmak, büyümek ve insanlığa bu şekilde katkıda bulunmak istiyorlar. Türkiye'nin Afrika'ya bakışı Batı ülkelerinden çok farklıdır. Tarihinde sömürgecilik lekesi ve katliam ayıbı bulunmayan bir ülke olarak kıtaya insan merkezli yaklaşımımızı muhataplarımız da görüyor. Bizi farklı bir yere koyuyorlar.

Sömürgecilerin izlerini, kıtanın dört bir yanında siyaset, ekonomi, sosyal ve kültürel hayata kadar her alanda görmek mümkündür. Türkiye'nin karşılıklı saygı, muhabbet, dayanışma, birlikte kazanmaya, paylaşmaya dayalı politikaları yavaş yavaş kök salmaya, taban tutmaya, karşılık bulmaya başlamıştır.

Kıtadaki pek çok ülkeyle 500 yıllık geçmişe sahip kültürel ve beşeri ilişkilere sahip bulunmamız işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Bu altyapı üzerinde Afrika'yı pazar değil ortak olarak gören bir yaklaşımla kıtanın tamamıyla güçlü dostluk ve işbirliği köprüleri kuruyoruz.

Ayrıntılar geliyor...





