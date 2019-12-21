Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi

Yıldırım, meydana taşıdıkları bu heyecanı unutmadan yol yürümeleri gerektiğini belirterek, "Doğu Türkistan nasıl kurtulur? Oradaki insanlara yapılan zulümler nasıl engellenir? Bu konuda hep beraber çalışacağız. Yolumuz kısa değil, ama uzun da değil. Çünkü nice firavunlar devrildi, nice zalimler devrildi. Doğu Türkistan mazlumunun gözyaşı, Çinlileri de devirecektir, Allah'ın izniyle." diye konuştu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'ı yalnız bırakmadıkları için kalabalığa teşekkür etti.

Beyazıt Meydanı'na kadar yürüyen grup, burada tekbirler getirerek, "Doğu Türkistan yalnız değildir", "Zalimler elbet hesap verecek" ve "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" sloganları attı.

Çinlilerin sadece belirledikleri gazetecileri ve siyasetçileri yanlarında götürdüklerini anlatan Yıldırım, onlara, orada herhangi bir zulmün olmadığını söylediklerini dile getirdi.

Yıldırım, bazılarının gerçekleri gördüğünü vurgulayarak, "Çünkü sadece Çinliler istedikleri yerlere götürüyorlar. Bazıları da onlardan etkileniyor. Bunlardan etkilenen bir tanesi geçen gün diyor ki 'Çinliler Doğu Türkistanlılara niye zulüm yapsın ki?' Adam inanmış buna. Çinliler '9 milyon Uygur var Doğu Türkistan'da.' demiş. Dikkat edin. Bak kendin itiraf ettin. Doğu Türkistan nüfusu en az 40 milyon. Demek ki 31 milyon insanı katlettin öyle mi?" ifadelerini kullandı.

- "Yapılanların nedeni ekonomi"

Çinlilerin daha önce kampları inkar ettiğini söyleyen Yıldırım, derneklerinin çalışmaları sonucu bunu kabul ettiklerini anlattı.

Yıldırım, kampların varlığını kabul eden Çinlilerin, daha sonra buraların "eğitim kampları" olduğunu iddia ettiklerine dikkati çekerek, "Mecburi eğitim kampına kim kız çocuğunu gönderir? Kim evladını gönderir? Bazıları bunlara aldanmışlar. 'Buralarda meslek öğretiyorlar.' diyorlar. Gönder o zaman evladını onlara da meslek öğretsinler." diye konuştu.