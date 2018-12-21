Doğu Türkistan için yürüyen grup Düzce'de

Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen grup Düzce'ye ulaştı.

15 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan grup, yaklaşık 250 kilometreyi yürüyerek kente geldi.

Cedidiye Meydanı'nda toplanan eylemciler, halkın duyarlılığını arttırmak amacıyla ellerindeki broşürleri dağıttı, Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkati çekmek için bilgilendirme yaptı.

Burada grup adına açıklama yapan Uygur Türkü Ali Ekber, kardeşlerine yapılan zulmü anlatmak için İstanbul'dan Ankara'ya yola çıktıklarını söyledi.

Doğu Türkistan'da zulmün 70 yıldır devam ettiğini vurgulayan Ekber, "70 yıldır devam eden zulüm katlandı ve 5 yıldır şiddetini arttırdı. Bunu dünya medyası görmezlikten geliyor. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşümüz ile bu zulmü duyurmaya çalışıyor, zulme dur demeye Türk halkını davet ediyoruz." diye konuştu.

Ekber, tüm insanları soykırıma karşı duyarlı olmaya davet ederek, "Bu soykırım nedeniyle 35 milyon Uygur insanı yok olmak üzere. Bu yüzden dünyadaki tüm Müslümanları ve Türkiye'yi bu zulme karşı dik durmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Grup, bu akşam kentte kalarak yarın yoluna devam edecek.



