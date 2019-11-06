Doğu ve Güneydoğu'daki 353 kuruluştan ortak barış çağrısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 19 şehirde faaliyet gösteren 353 sivil toplum kuruluşu, meslek odası ve dernek, Diyarbakır'da yaptıkları ortak bir deklerasyon ile savaşa karşı barış çağrısı yaptılar.

"Emek, Barış ve Demokrasi bileşenleri" adıyla hazırlanan deklerasyonda 'Kürt meselesini tarihsel olarak çözümsüz bırakmanın', büyük bedellerin yaşanmasına neden olduğu, bu meselenin 2015'ten sonra sokağa çıkma yasakları ile bir başka evreye geçtiği ifade edildi. Kürt meselesine şiddet ve güvenlik odaklı yaklaşımların sonucunda darbe mekaniğinin devreye girdiği öne sürüldü.

Açıklamayı Eğitim-Sen Diyarbakır 3 nolu şube Eşbaşkanı Belgin Gülben okudu. Açıklama Türkçe ve Kürtçe yapıldı.

Ortak deklerasyonda 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkenin adaletsiz ve hukuksuz kaldığı, siyasi iradenin otoriter bir rejim inşa ettiği, kayyum atamaları ve seçilmişlerin tutuklanması ile diyalog ve siyaset yolunu kapandığı savunuldu.

OHAL sürecinde yaşananlarla "bir kötülük rejimi inşa edildiği" öne sürüldü.

2011 yılından beri devam eden Suriye savaşının ağır insani faturasına değinilen açıklamada Bosna, Filistin ve Şengal'de örneklerinde olduğu gibi savaşın en çok kadın ve çocukları hedef aldığının altı çizildi.