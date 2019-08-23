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Doğubayazıt'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 00:22 | Son Güncelleme

Doğubayazıt'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Iğdır’dan Doğubayazıt istikametine giden Mehmet Avcı (56) idaresindeki 65 DH 017 plakalı otomobil, Bardaklı köyü yakınlarında, sürücüsünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Avcı yaralanırken, otomobildeki Bahattin Çelik (31) hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, ambulansla Doç. Dr. Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılırken, Çelik’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

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