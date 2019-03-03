Doğu'da bin 208 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da bin 65, Kars'ta 64, Ardahan'da 56 Erzincan'da 23 olmak üzere bin 208 köy ve mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede bir süre önce başlayan ve zaman zaman etkili olan ve bugün de etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı Erzurum, Ardahan, Kars ve Erzincan'da hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da bin 65 mahalle ve köyün yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 39 santimetre olduğu kent merkezinde yol ve kaldırımları temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

- Ardahan

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 56 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Dün sabah saatlerinden itibaren kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan Ardahan-Şavşat kara yolunda yapılan karla mücadelenin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kar ve tipinin etkili olduğu bölgelerde buzlanma meydana geldi.

- Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.