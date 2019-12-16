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Doğuda kar, Alanya’da deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 15:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde Aralık ayının sonu yaklaşmasına rağmen hava sıcaklığı 21 dereceye kadar ulaştı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Aralık ayının sonu yaklaşmasına rağmen hava sıcaklığı 21 dereceye kadar ulaştı. İlçede sıcak havayı fırsat bilen yerli ile yabancı tatilciler, güneş ve denizin tadını çıkardı.
Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı tatilciler Aralık ayının sonu yaklaşmasına rağmen sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığı 19.6, nem oranının ise yüzde 54 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilenler dünyaca ünlü Keykubat, Damlataş ve Kleopatra plajlarında denize girdi ve güneşlenmenin keyfini çıkardı. Bazı turistler kumlara kendilerini atıp güneşlenirken bazıları ise güneşli havada müzik dinleyip kitap okumayı tercih etti.
Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın Cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceğini ardından yerini yağışlı havaya bırakacağını belirtti.

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