Doğu'da kış

DİYARBAKIR (AA) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır'da 14, Bingöl'de 28, Elazığ'da 9 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan Yamaçlı köyünde rahatsızlanan bebek, ekiplerin çalışması ile hastaneye ulaştırıldı.

Diyarbakır'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kulp, Çermik, Çüngüş, Hani, Lice Silvan ve Dicle ilçelerine bağlı 14 köy ile bağlı 21 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

- Bingöl

Bingöl'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların ulaşıma açılması için 11 ekip tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

- Elazığ

Elazığ'ın ilçelerinden Maden'de 3, Palu'da 3, Sivrice'de 2, Kovancılar'da bir köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yolların açılması için çalışma yürütüyor.