Doğuda soğuk hava etkili oluyor

Doğuda soğuk hava etkisini sürdürürken buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Erzurum ve güney ilçelerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzincan ve doğusunda ise hafif yağmurlu olması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 2, Erzurum ve Ağrı'da 1, Erzincan'da 5, Iğdır'da 1, Tunceli'de 3 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 9, Iğdır ve Erzincan'da 7, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 3, Ardahan'da ise 2 derece olması bekleniyor.

Bölgede genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin beklendiği için meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Son yağışlarla birlikte kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 50, Sarıkamış'ta 25, Konaklı'da 21 santimetre ölçüldü.

- Kars

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını battaniyeyle sardı.