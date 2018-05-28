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Doğum çantası için gerekenler / Bebek çantası için gerekenler

elif.duzen elif.duzen
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 28.05.2018 15:43 | Son Güncelleme

Doğum çantası, bebeğiniz doğduğu andan itibaren, en çok ihtiyaç duyacağınız eşyalardan biri. Doğumdan önce hazırlanan bu çanta, sizin için ilk yardım çantası görevi görür. Doğum çantası hazırlama rehberi: yanınızdan ayırmamanız gerekenler, en çok ihtiyaç duyacaklarınız, öncelikli malzemeler ve çok daha fazlası…

Doğum çantası için gerekenler / Bebek çantası için gerekenler

Özellikle ilk çocuğunuzu kucakladıysanız, doğum çantası için gerekli malzemelerin neler
olduğu konusunda tereddüt edebilirsiniz. Her ebeveyn gibi, siz de bazı adımları bebeğinizle
birlikte öğrenirsiniz. Doğum çantası ilk adımlar süresince, acil ihtiyaçlarınız için öncelikle
başvuracağınız nokta olacaktır. Ancak bu çantayı sürekli taşıyor olacağınız için, sahip
olduğunuz bütün bebek eşyalarını yanınıza alamazsınız. Önceliklerinizi belirlemelisiniz,
doğum çantası rehberi size bu konuda yol gösterici olmayı hedefliyor.

Öncelikle doğum çantası seçerken, ürünün kumaşının dayanıklı ama çantanın fazla ağır
olmamasına dikkat edin. İçine birçok eşya koyacağınız ve hareket halinde olacağınız için,
çantanın parçalanmasını veya gereğinden ağır olmasını istemezsiniz. Doğum çantasının su
geçirmez olması işinize yarayacaktır.
Doğum çantası, bebeğinizin yaşına ve ne kadar süre için dışarıda kalacağınıza göre farklı
ihtiyaçlarla hazırlanır. En temel ihtiyaçlar için, elinizin altında bir ihtiyaç listesi
bulundurabilirsiniz.

Doğumun Ardından Hastaneden Çıkarken:

  • Anne için yedek kıyafetler, iç çamaşırı, gecelik, terlik, hijyen ürünleri.
  • Bebek için hastaneler kıyafet, çarşaf ve bez gibi temel ihtiyaçları temin edebiliyor.
    Ancak kendi eşyalarınızı kullanmak isterseniz yanınızda getirebilirsiniz.

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Günlük Hayatta Kullanmak İçin:

  • Bez: Dışarıda kalacağınız her saat için bir bez almalısınız. Her ihtimale karşı, birkaç
    tane de yedek bez alabilirsiniz.

  • Islak Mendil: Bez değişiminde ihtiyaç duyacağınız ıslak mendillerin hem bebeğinizi
    hem de kendinizi temizlemek için, hayat kurtarıcı olduğunu göreceksiniz. Ancak
    bebeğinizin hassas cildine uygun bir ürün seçmeye özen gösterin!

  • Değiştirme Bezi: Bazı çantalar içlerinde değiştirme bezi bulundurur. Eğer çantanızın
    aksesuarı olarak bu parça yoksa, kendiniz mutlaka temin etmelisiniz. Dışarıda bez
    değiştirirken çocuğunuzu, hijyeninden şüphe duyduğunuz bir yere yatırmak
    istemezsiniz.

  • Yedek Kıyafet: Bebeğiniz için yedek bir zıbın, kendiniz için de her ihtimale karşı yedek
    bir tişört bulundurmak isteyebilirsiniz.

  • Biberon: Çocuğunuzun kaç aylık olduğuna veya en başından biberona alıştırmak
    isteyip istemediğinize bağlı olarak, biberon bir opsiyondur.

  • Pişik Kremi: Bebeklerin cildi ekstra hassas olduğu için pişik kremi, en çok ihtiyaç
    duyacağınız ürünlerden biri olacaktır.

  • Oyuncak: Bebeğinizin en sevdiği ve en az yer kaplayan oyuncağı tercih edebilirsiniz.
    Bebeğiniz oyuncakla oynayacak yaşta değilse; onu rahatlatabilecek, yumuşak, küçük
    ve belki annenin kokusunun sindiği bir eşya alabilirsiniz.

  • Örtü: Bu örtü, gerek bebeğinizi örtmek gerekse emzirirken örtünmek için, çok işinize
    yarayacaktır. Ağırlık açısından sıkıntı yaratmaması için ne çok büyük ne de çok kalın,
    ideal boyutlarda bir örtü seçmelisiniz.

  • İlk Yardım Çantası: Acil durumlar için, minik bir ilk yardım çantası taşıyabilirsiniz.
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