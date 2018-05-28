Doğum çantası için gerekenler / Bebek çantası için gerekenler

Özellikle ilk çocuğunuzu kucakladıysanız, doğum çantası için gerekli malzemelerin neler

olduğu konusunda tereddüt edebilirsiniz. Her ebeveyn gibi, siz de bazı adımları bebeğinizle

birlikte öğrenirsiniz. Doğum çantası ilk adımlar süresince, acil ihtiyaçlarınız için öncelikle

başvuracağınız nokta olacaktır. Ancak bu çantayı sürekli taşıyor olacağınız için, sahip

olduğunuz bütün bebek eşyalarını yanınıza alamazsınız. Önceliklerinizi belirlemelisiniz,

doğum çantası rehberi size bu konuda yol gösterici olmayı hedefliyor.

Öncelikle doğum çantası seçerken, ürünün kumaşının dayanıklı ama çantanın fazla ağır

olmamasına dikkat edin. İçine birçok eşya koyacağınız ve hareket halinde olacağınız için,

çantanın parçalanmasını veya gereğinden ağır olmasını istemezsiniz. Doğum çantasının su

geçirmez olması işinize yarayacaktır.

Doğum çantası, bebeğinizin yaşına ve ne kadar süre için dışarıda kalacağınıza göre farklı

ihtiyaçlarla hazırlanır. En temel ihtiyaçlar için, elinizin altında bir ihtiyaç listesi

bulundurabilirsiniz.