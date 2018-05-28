Doğum çantası için gerekenler / Bebek çantası için gerekenler

Özellikle ilk çocuğunuzu kucakladıysanız, doğum çantası için gerekli malzemelerin neler
olduğu konusunda tereddüt edebilirsiniz. Her ebeveyn gibi, siz de bazı adımları bebeğinizle
birlikte öğrenirsiniz. Doğum çantası ilk adımlar süresince, acil ihtiyaçlarınız için öncelikle
başvuracağınız nokta olacaktır. Ancak bu çantayı sürekli taşıyor olacağınız için, sahip
olduğunuz bütün bebek eşyalarını yanınıza alamazsınız. Önceliklerinizi belirlemelisiniz,
doğum çantası rehberi size bu konuda yol gösterici olmayı hedefliyor.
Öncelikle doğum çantası seçerken, ürünün kumaşının dayanıklı ama çantanın fazla ağır
olmamasına dikkat edin. İçine birçok eşya koyacağınız ve hareket halinde olacağınız için,
çantanın parçalanmasını veya gereğinden ağır olmasını istemezsiniz. Doğum çantasının su
geçirmez olması işinize yarayacaktır.
Doğum çantası, bebeğinizin yaşına ve ne kadar süre için dışarıda kalacağınıza göre farklı
ihtiyaçlarla hazırlanır. En temel ihtiyaçlar için, elinizin altında bir ihtiyaç listesi
bulundurabilirsiniz.
Doğumun Ardından Hastaneden Çıkarken:
Günlük Hayatta Kullanmak İçin:
Bez: Dışarıda kalacağınız her saat için bir bez almalısınız. Her ihtimale karşı, birkaç
tane de yedek bez alabilirsiniz.
Islak Mendil: Bez değişiminde ihtiyaç duyacağınız ıslak mendillerin hem bebeğinizi
hem de kendinizi temizlemek için, hayat kurtarıcı olduğunu göreceksiniz. Ancak
bebeğinizin hassas cildine uygun bir ürün seçmeye özen gösterin!
Değiştirme Bezi: Bazı çantalar içlerinde değiştirme bezi bulundurur. Eğer çantanızın
aksesuarı olarak bu parça yoksa, kendiniz mutlaka temin etmelisiniz. Dışarıda bez
değiştirirken çocuğunuzu, hijyeninden şüphe duyduğunuz bir yere yatırmak
istemezsiniz.
Yedek Kıyafet: Bebeğiniz için yedek bir zıbın, kendiniz için de her ihtimale karşı yedek
bir tişört bulundurmak isteyebilirsiniz.
Pişik Kremi: Bebeklerin cildi ekstra hassas olduğu için pişik kremi, en çok ihtiyaç
duyacağınız ürünlerden biri olacaktır.
Oyuncak: Bebeğinizin en sevdiği ve en az yer kaplayan oyuncağı tercih edebilirsiniz.
Bebeğiniz oyuncakla oynayacak yaşta değilse; onu rahatlatabilecek, yumuşak, küçük
ve belki annenin kokusunun sindiği bir eşya alabilirsiniz.
Örtü: Bu örtü, gerek bebeğinizi örtmek gerekse emzirirken örtünmek için, çok işinize
yarayacaktır. Ağırlık açısından sıkıntı yaratmaması için ne çok büyük ne de çok kalın,
ideal boyutlarda bir örtü seçmelisiniz.
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