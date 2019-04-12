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Doğum günü kabusa döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 16:07 | Son Güncelleme

Kars’ta doğum günü partisi kabusa döndü.

Kars’ta doğum günü partisi kabusa döndü. Öğretmenlerinin doğum gününü kutlayan 29 öğrenci yedikleri pasta ve kurabiyeden zehirlendi. Zehirlenen öğrenciler ambulansla hastanelere sevk edildi.
Olay Kars Merkeze Kocabahçe köyünde meydana geldi. Öğretmenlerinin doğum gününü kutlamak isteyen öğrenciler pasta ve kurabiye alarak okula geldi. Öğretmenlerine pasta keserek sürpriz yapan öğrenciler yedikleri pasta ve kurabiyelerden sonra istifra etmeye başladı. Karınları da ağrıyan öğrenciler okul yönetimini harekete geçirdi. Olay üzerine Kocabahçe köyüne 112 ve UMKE ekipleri çağrıldı. Olay yerine giden 112 ve UMKE ekipleri çocukların zehirlendiğini tespit etti. Hemen ambulanslara alınan çocuklar Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öğrenci velisi Yavuz Bağlars, "Çocuklar doğum günü nedeniyle kek, kurabiye yiyerek zehirlenmişler. Onun için hastaneye getirildiler. Karın ağrısı şikayetiyle geldiler. Şu anda durumları iyi, müşahede altında hepsi, doktorlar yardımcı oluyor" dedi.
Çocukların tedavi altına alındığını ifade eden Kamu Hastaneleri Başkanı Op. Dr. Hasan Altun, "Merkez Kocabahçe Köyü İlköğretim okulunda yaklaşık 29 öğrenci evden getirdikleri kurabiyeden kaynaklandığını düşündüğümüz besin zehirlenmesi gerçekleşmiş. Çocuklarda bulantı, kusma, baş ağrısı şikayetleri mevcut. Biz çocuklarımızı hemen hastanelerimize aldık. 12 tanesi Kafkas Üniversitesi aciline, 17 tanesini Harakani Devlet Hastanesi aciline aldık. Çocukların genel durumu iyi, herhangi bir şikayetleri yok. Ama tedbiren en az 6 saat çocukları müşahede altında tutacağız" diye konuştu.
Kars’ta hastanelerde tedavi altına alınan çocukların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çocuklar yaklaşık 6 saat müşahede altında tutulacak ardından taburcu edilecek.

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü

Doğum günü kabusa döndü
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