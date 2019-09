Doğum gününde ismi okula verildi

PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin ismi Altındağ’da yaşayacak. Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından, okulda ilk ders zilini şehit komiser Kayadibi’nin kızı Beyza Kayadibi çaldı.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 17 Mayıs 2019’da PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin ismi, Altındağ’da bir okulda yaşayacak. Battalgazi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ortaokula, şehit komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin ismi verildi. Şehidin doğum gününde gerçekleştirilen tören duygu dolu anlara sahne oldu. Okulda ilk ders zilini, şehidin kızı Beyza Kayadibi çaldı.

Duygu dolu tören

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın da katıldığı törene, şehit komiser Şükrü Can Kayadibi’nin Altındağ’da yaşayan ailesi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Kaya, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Murat Tekin, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karacı, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer, Altındağ İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran, okul öğrencileri ve veliler katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından, okulda ilk ders zilini şehit komiser Kayadibi’nin kızı Beyza Kayadibi çaldı. Babasının adının yaşayacağı okulda ilk ders zilini çalan Beyza, herkesi duygulandırdı.

Şehitlerimizin ruhu şad olsun

"Şehitlerimizin aziz hatıralarının önünde ne kadar eğilsek azdır" diyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bu özel günün aynı zamanda şehit komiser Kayadibi’nin doğum günü olduğunu hatırlattı. Başkan Balcı duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bugün şehidimizin doğum günü, şehidimiz eğer yaşasaydı 29 yaşına girecekti. Çok değil, birkaç ay önce, geçtiğimiz Mayıs ayında, PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yaşanan çatışmada şehit düştü. Ailesi burada, Altındağ’da yaşıyor. Diğer şehitlerimizin olduğu gibi, Şükrü Can Kayadibi komiserimizin de ailesi bize emanet. Şehitlerimizin aziz hatıraları için, geride bıraktıkları değerli aileleri için ne yaparsak azdır. Bugün doğum gününde, ailesi ile beraber, şehidimizin aziz hatırası huzurunda, ona bir hediye verebildiysek ne mutlu bize. Bu okulda genç nesiller yetiştikçe, vatana ve millete değerli evlatlar büyüdükçe ruhu şad olsun, kabri nur dolsun. Allah razı olsun."