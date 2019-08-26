Doğum gününde mum üflemeyi sevenlerdenseniz bir kez daha düşüneceksiniz

Dürüst olmak gerekirse bunu hiç düşünmedik ama doğum günlerimizin vazgeçilmezi olan ve büyük bir heyecanla üflediğimiz mumlar üflendiği zaman pastayı mikropla kaplayabiliyor. Özellikle de çocukların doğum günü esnasında mum üfleme olayı en sevdikleri kısım diyebiliriz. Öyle ki pasta üfleme sadece olayı bir kez ile sınırlı kalmayabiliyor. Ancak bu çok sevilen eylem, pastayı yüzde bin 500'den fazla mikropla kaplayabiliyor.

Çalışma esnasında pasta üfleme anını canlandırabilmek için kek şeklindeki bir strafor üzerine pasta kreması sürülmüş. Katılımcılardan da tükürük bezleri daha kolay harekete geçsin diye pizza yemeleri istenmiş. Ve mumlar tıpkı bir doğum günü partisindeki gibi üflenmiş. Bilim insanları bir sonraki adım olarak bakterileri saydı. Araştırmacılar, pastanın üstündeki kremayı steril suyla seyrelterek daha kolay büyümeleri için agar plaka üzerine yaydı. Agar üzerinde genişleyen her koloni, kremanın üstündeki bir bakteri hücresini temsil ediyordu.

Yani sonuçlar oldukça şoke edici: Ortalama olarak, mumları üflemek, bakteri sayısını neredeyse 15 kat artırdı. Hatta bazı durumlarda bakteri sayısının tam 120 kat bile arttığı gözlendi.