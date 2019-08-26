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Doğum gününde mum üflemeyi sevenlerdenseniz bir kez daha düşüneceksiniz

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 26.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

İnanması zor ama özellikle çocuklarımızın üflemeye bayıldığı doğum günü pastalarının vazgeçilmezi olan mumlar, pek masum değil. Bilim insanlarının araştırmasına göre üflemeden önce dilekler dilediğimiz mumları üflemeden önce bir kez daha düşüneceksiniz.

Doğum gününde mum üflemeyi sevenlerdenseniz bir kez daha düşüneceksiniz

Dürüst olmak gerekirse bunu hiç düşünmedik ama doğum günlerimizin vazgeçilmezi olan ve büyük bir heyecanla üflediğimiz mumlar üflendiği zaman pastayı mikropla kaplayabiliyor. Özellikle de çocukların doğum günü esnasında mum üfleme olayı en sevdikleri kısım diyebiliriz. Öyle ki pasta üfleme sadece olayı bir kez ile sınırlı kalmayabiliyor. Ancak bu çok sevilen eylem, pastayı yüzde bin 500'den fazla mikropla kaplayabiliyor.

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Çalışma esnasında pasta üfleme anını canlandırabilmek için kek şeklindeki bir strafor üzerine pasta kreması sürülmüş. Katılımcılardan da tükürük bezleri daha kolay harekete geçsin diye pizza yemeleri istenmiş. Ve mumlar tıpkı bir doğum günü partisindeki gibi üflenmiş. Bilim insanları bir sonraki adım olarak bakterileri saydı. Araştırmacılar, pastanın üstündeki kremayı steril suyla seyrelterek daha kolay büyümeleri için agar plaka üzerine yaydı. Agar üzerinde genişleyen her koloni, kremanın üstündeki bir bakteri hücresini temsil ediyordu.

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Yani sonuçlar oldukça şoke edici: Ortalama olarak, mumları üflemek, bakteri sayısını neredeyse 15 kat artırdı. Hatta bazı durumlarda bakteri sayısının tam 120 kat bile arttığı gözlendi.

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Bununla birlikte doğum günü partisini çocuğunuzun en sevdiği olayı iptal etmenize gerek yok. Çünkü bilim insanları bunun bu kadar büyük bir sağlık sorunu olmadığını söylüyorlar. Çünkü ağız içinde normal şekilde bulunan bakterilerin aslında zararlı olmadığını hatırlatıyorlar. Mumları üfleyen kişinin, o gün hasta olup olmadığına bakmak yeterli olabilir. Hastaysa partideki diğer atıştırmalıkları denemek daha iyi iyi bir tercih olabilir.

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doğum günü mum üflemek doğum günü

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