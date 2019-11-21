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Doğum kontrol hapına prezervatife alternatif! İşte cinsel organa uygulanan ilk erkek doğum kontrolü

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AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cinsel organa uygulanan ilk erkek doğum kontrol enjeksiyonu, uzmanlara göre neredeyse hazır. Yan etkisi bulunmayan ve 13 yıl etkili olan ilacın klinik denemeleri bittikten 6 ay sonra piyasaya sürüleceği belirtildi.

Doğum kontrol hapına prezervatife alternatif! İşte cinsel organa uygulanan ilk erkek doğum kontrolü

Hintli bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda prezervatif gibi doğum kontrol yöntemlerine alternatif olabilecek bir doğum kontrol yöntemi geliştirildi.

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Erkekler için geliştirilen doğum kontrol yöntemi Hindistan’da tanıtıldı. Geçerlilik süresi 13 yıl olan enjeksiyon sperm akışını bloke ediyor.

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İlaç için şimdi altı ila yedi ay süreceği tahmin edilen bir onay süreci bekleniyor.Eğer ilaç bu son engel kaldırabilirse, dünyada ilk onaylı erkek doğum kontrolü olacak, nihayet erkekler için prezervatif, vazektomi ve kadınlar tarafından kullanılan kontraseptiflere alternatif olacak.

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Araştırmacı Dr. RS Sharma, 25 yıldır üzerinde çalıştığı ilaç için, "İlaç hazır sadece ruhsat onayı almayı bekliyoruz" dedi.

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Yeni enjekte edilebilir doğum kontrol yönteminin yapılan çalışmalarda yüzde 97'lik bir oranla etkili olduğu ve hiç bir yan etkisinin bulunmadığı aktarıldı.

ERKEKLER AKTİF ROL ALMAYA YANAŞMIYOR

ABD’de daha önce erkekler için geliştirilen doğum kontrol yöntemleri denendiğine dikkat çeken Dr. RS Sharma, "Çalışmalar durduruldu çünkü yan etkileri erkekler için kabul edilemezdi" diye konuştu. Sharma'ya göre ilaç dünyanın ilk erkek doğum kontrol yöntemi olarak adlandırılabilir. Birleşmiş Milletler tarafından 2015’te yayımlanan bir rapora göre, dünya genelinde doğum kontrolünde erkekler aktif bir rol almaya yanaşmıyor.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sözün aslı erkekleri 13 yıl kısırlaştırma...
kısır kalırım diye kimse kullanmaz nanay olmadı :D
Etki açılıp kapatılabilir olmalı. Ufak bir aparat ve on-off düğmesi mesela...
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