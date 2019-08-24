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Doğum sancısı tarih mi oluyor? Sanal gerçeklik gözlükleri doğum sancısını unutturacak

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 24.08.2019 08:54 | Son Güncelleme

Bazı hastaneler doğum yapmak üzere olan kadınları acıdan uzaklaştırmak için sanal gerçeklik gözlüklerinden yararlanmaya başladı.

Doğum sancısı tarih mi oluyor? Sanal gerçeklik gözlükleri doğum sancısını unutturacak

Bireylerin orada olma hissi yaşadığı bilgisayar kaynaklı 3 boyutlu ortamları ifade eden sanal gerçeklik, evlerden sonra şimdi de doğumhanelere girdi. İngiltere’de bazı hastaneler, sanal gerçeklik gözlüklerinden yararlanarak anne adaylarını çektikleri sancılardan uzaklaştırıyor.

Bu gözlükleri kullanan kişiler, tamamen sanal gerçekliğin yaratıldığı ortamda bulundukları hissine kapılıyorlar.

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DOĞUMHANE YERİNE GÜZEL BİR PLAJ

Hastanelerde hizmete sunulan sanal gerçeklik gözlükleri hamilelere sualtında ya da inanılmaz güzellikte bir plajda bulunmak başta olmak üzere, altı farklı ortamdan birini seçme imkanı sunuyor.

Ancak bu gözlüklerin çok yoğun ağrı çeken ya da sorunlu bir doğuma hazırlanan kadınlar için uygun olmadığı belirtiliyor.

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Deneyim başlamadan önce kadınlara ağrı ve kaygı durumlarını 1’den 10’a kadar derecelendirmeleri isteniyor.

Sanal gerçeklik gözlüklerinin, özellikle daha önce travmatik bir doğum süreci yaşayan kadınlar üzerinde rahatlatıcı etkisi olduğu belirtiliyor.

Bu teknolojinin herhangi bir tıbbi müdahale öncesi gerginlik hisseden tüm hastaları rahatlatmakta kullanılacak şekilde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: Sputnik

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