Doğum sonrası en sık tercih edilen uygulamalar nelerdir?

Doğum sonrasında sıklıkla görülen karın, göğüs ve genital bölge deformitelerine karşı yüz güldüren uygulamalar yapılabildiğini belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof. Dr. Özgür Pilancı, doğum sonrasında en sık tercih edilen uygulamaları tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

EN ÖNEMLİ SÜREÇ

Doğum, bir anne için en önemli hayat süreçlerinden bir tanesidir. Gebelik tamamen fizyolojik bir durum olsa da gebelikle birlikte kadınlarda birçok değişiklik meydana gelebilmektedir çünkü vücuttaki hormon ve metabolizma sistemi tamamen farklı bir dengeye ulaşıyor. Bu süreçte kadınlarda en sık görülen karın büyümesine bağlı değişiklerdir.

Örneğin, karında büyümeye doğru çatlaklar olduğu gibi, karın duvarının ön tarafına doğru büyümesi sonucu bir miktar daha yaygınlaşması gibi birtakım değişiklikler görülebilmektedir. Doğum sonrasındaki dönemde karın duvarını tekrar sıkılaştırma amaçlı işlemler uygulayabilmekteyiz. Gebelikle birlikte göğüs bölgesinde ve genital bölgede olan değişikliklerde de hastalarımızın şikayetlerine uygun yöntemlerle müdahale sağlayabilmekteyiz.



