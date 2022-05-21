KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Doğum sonrası en sık tercih edilen uygulamalar nelerdir?

Doğum sonrası en sık tercih edilen uygulamalar nelerdir?

21.05.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum yapmak, kadınları hem psikolojik hem de fiziksel olarak etkileyen hayatının en önemli olaylarından biridir. Annelerde doğum sonrası fiziksel olarak değişiklikler yaşanmaktadır. Vücut çatlaklarının yanı sıra karın, göğüs ve genital bölgede yaşanan deformeler kadınları rahatsız edebilir.

Doğum sonrasında sıklıkla görülen karın, göğüs ve genital bölge deformitelerine karşı yüz güldüren uygulamalar yapılabildiğini belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof. Dr. Özgür Pilancı, doğum sonrasında en sık tercih edilen uygulamaları tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

EN ÖNEMLİ SÜREÇ

Doğum, bir anne için en önemli hayat süreçlerinden bir tanesidir. Gebelik tamamen fizyolojik bir durum olsa da gebelikle birlikte kadınlarda birçok değişiklik meydana gelebilmektedir çünkü vücuttaki hormon ve metabolizma sistemi tamamen farklı bir dengeye ulaşıyor. Bu süreçte kadınlarda en sık görülen karın büyümesine bağlı değişiklerdir.

Örneğin, karında büyümeye doğru çatlaklar olduğu gibi, karın duvarının ön tarafına doğru büyümesi sonucu bir miktar daha yaygınlaşması gibi birtakım değişiklikler görülebilmektedir. Doğum sonrasındaki dönemde karın duvarını tekrar sıkılaştırma amaçlı işlemler uygulayabilmekteyiz. Gebelikle birlikte göğüs bölgesinde ve genital bölgede olan değişikliklerde de hastalarımızın şikayetlerine uygun yöntemlerle müdahale sağlayabilmekteyiz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeka kartlarının çocuklardaki faydalarıZeka kartlarının çocuklardaki faydaları
Aklınızdan geçen ağzınızdan çıkmasınAklınızdan geçen ağzınızdan çıkmasın
Dilan Çiçek Deniz'in kombini ses getirmişti... Uygun fiyatlı önerilerDilan Çiçek Deniz'in kombini ses getirmişti... Uygun fiyatlı öneriler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz soru! "Eşim organını pembeye boyayıp göz çizmiş, kadınlara..."

Akılalmaz soru! "Eşim organını pembeye boyayıp göz çizmiş, kadınlara..."

Uygunsuz halleri şaşkına çevirdi! "İzlerken ben utandım"

Uygunsuz halleri şaşkına çevirdi! "İzlerken ben utandım"

Güllü bir deri bir kemik kaldı! Gören tanıyamadı

Güllü bir deri bir kemik kaldı! Gören tanıyamadı

İşaretleri takip edin: Onlar size yol gösterecek

İşaretleri takip edin: Onlar size yol gösterecek

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

6 çeşit vajinal koku bulunuyor! Eğer bu koku geliyorsa mutlaka doktora görünün

6 çeşit vajinal koku bulunuyor! Eğer bu koku geliyorsa mutlaka doktora görünün

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay’ın tarif defterinden: Hem faydalı hem sağlıklı

Canan Karatay’ın tarif defterinden: Hem faydalı hem sağlıklı

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.