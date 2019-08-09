Doğum sonrası hızlı verilen kilolar anne sütünü azaltıyor

Gebelikte alınan kilolar her anne adayının keyfini kaçırıyor. Doğum sonrası toparlanma sürecinde birçok anne, aldığı kilolardan bir an önce kurtulmak için farklı yöntemlere başvuruyor. Gebelikte alınan kiloların hızlı verilmesinin, olumsuzlukları beraberinde getireceğine dikkat çeken Liv Hospital Hastanesi’nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcısı Doç Dr. Coşkun Şimşir, "Doğum sonrası kilo verme hızı ve zamanı aslında gebelik süresince alınan kiloyla ilgilidir. Normal ağırlıkta olan bir kadın hamile kaldığında gebeliği boyunca 9-12 kilo alabilir. Doğum sırasında ise bu kilonun yaklaşık 3-5 kilogramı kaybedilir. Geri kalan fazla kilolar ise ilk 6-8 ay boyunca yavaşça verilebilir" dedi.

'EMZİREN ANNELERİN AYDA 2 KİLONUN ÜZERİNDE AĞIRLIK KAYBETLERİ ASLA DOĞRU DEĞİLDİR'

Bebeğini anne sütüyle besleyen annenin emzirme dönemi süresince vücut ağırlığındaki değişiklikler konusunda bilgilenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Şimşir, "Emziren annelerin ayda 2 kilonun üzerinde ağırlık kaybetmeleri asla doğru değildir. Emziren annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesi, annenin sağlığını bozar, süt verimini düşürür. İlk 4 ayda aylık yarım-bir kilogram zayıflama normaldir. Anne çok şişmansa, ayda 2 kilogram kayıp da gözlenebilir. Ancak ayda 2 kilogramın üzerinde zayıflamak emziren anne için sakıncalıdır. Hekim izni olduktan sonra hafif yürüyüşler yapmak ve düzenli egzersizler kilo vermeyi çabuklaştıracaktır. Bilinçsizce zayıflamaya çalışmak süt verimini düşürür" dedi.