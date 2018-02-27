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Maraton koşucusunun doğum sonrası fotoğrafları şaşırttı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GEBELİK HABERLERİ  | 27.02.2018 11:19 | Son Güncelleme

ABD'li atlet Stephanie Bruce, çocuk sahibi olmaya karar verdiğinde zorunlu olarak çok sevdiği işine ara vermek durumunda kaldı. 15 ay arayla ikinci çocuğunu kucağına alan ve bir süre sonra işine kaldığı yerden devam etmek isteyen Bruce, ne yazık ki hayal kırıklığı yaşıyordu.

Maraton koşucusunun doğum sonrası fotoğrafları şaşırttı

Doğum donrası koşularına devam etmek isteyen kadın eskisi gibi koşamadığını, formsuz olduğunu fark etti. Bir şeyler ters gidiyor, vücudundan utanıyordu.

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Vücudunun kendine ihanet ettiğini düşünen ve göbek deliği bir hayli büyüyen Stephanie, ''Ben bu deliğe 'Büyük Kanyon' diyorum, karnımın ortasında iki parmağım da durabilir'' diye konuşuyor.

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Doktor Stephanie'ye Diastasis Recti (Doğum sonrası karın sarkması) teşhisi koydu. Ancak Stephanie'in vücuduna küslüğü kısa sürdü ve tekrar olimpiyatlara katılma hayali kurmaya başladı.

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Karnını saklamak yerine, tam tersini yapmaya karar verdi. Hatta işi daha da ileri götürdü sosyal medyada göbeğinin fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

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Stephanie, karın kaslarını şekillendirmeye çalıştığını gün gün takipçileriyle paylaştı. Maalesef, fotoğraflara verilen tepkiler her zaman destekleyici nitelikte değildi.

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Antrenörü Stephanie'yi ilham verici buluyor: ''Eminim Stephanie gibi birçok kadın var. Ancak bu konuda konuşmaktan çekiniyorlar. Stephanie yaptığı işte gerçekten cesur. Ve onlara bu konunun ilham vermesini diliyorum.''

Bütün annelerin kendilerine ve vücutlarına güvenmesi için sürekli fotoğraf paylaşan Stephanie'nin şuanda Instagram'da 70 bin takipçisi var.

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Anahtar Kelimeler:
Stephanie Bruce doğum

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