Doğum yaptıktan sonra vücutta görülen sıradışı değişiklikler! Sizin de başınıza gelebilir

HAYALİ TEKMELER HİSSEDEBİLİRSİNİZ Bu muhtemelen bir kadının sahip olabileceği en garip doğum sonrası hislerden biridir. Doğum yaptıktan sonra, bazı kadınlar hala kendilerini hamile olduklarına ikna edebilen “tekmeler” hissedebilirler. Bu tuhaf olayı açıklamaya çalışan birkaç teori var. Bunlardan biri, hamilelik sırasında kadınların rahim hareketlerine ve hislerine daha açık olmaları. Hamilelik sonrasındaki bu his kadınlara oldukça tanıdık gelir. SAÇ DOKUNUZ VE RENGİ DEĞİŞEBİLİR Hamilelik sırasında ve doğumdan sonra saç dökülmesi yaygın kabul edilirken, bazı kadınlar saçlarının renginin ve dokusunun da değiştiğini söyler. Kıvırcık saçlar düz, düz saçlar aniden kıvırcık olabilir. Hamilelikte yaşanan hormonal değişiklikler sebebiyle saç folikülleri normalden daha aktif büyür ve saçlar gürleşir. Doğum sonrasında vücutta östrojen seviyesinin keskin bir düşüş yapmasından saç folikülleri de etkilenir ve bu durum kadınların büyük bir çoğunluğunda aşırı saç dökülmesine ve kafa derisinin incelmesine neden olur. Sağlıklı görünümde olan saçlarda yaşanan bu değişiklikte endişe edecek bir durum yoktur. Geçici olan saç dökülme dönemi, sağlıklı beslenme sürdürülerek yavaşlayacak ve 15 ay içinde eski görünümüne kavuşacaktır.

TAT ALGISI VE YEMEK TERCİHLERİNİZ DE DEĞİŞEBİLİR Bir zamanlar sevdiğin yiyeceklerin artık iğrenç göründüğünü ve onlara bakamadığını bile fark edebilirsin. Hamilelik sırasında gıda tercihlerindeki değişiklikler oldukça normaldir, ancak bazı kadınlar bebek sahibi olduktan sonra da bunları yaşayabilir. Tat alma duyunuzdaki değişime disgezi denir ve bu genellikle hamilelik sırasında hormonal değişikliklerden kaynaklanır. Bazen yeni anneler yeni gıda alerjileri veya intoleransları bile geliştirebilirler. VÜCUT KOKUNUZ DEĞİŞEBİLİR HATTA KOKU ALMA DUYUNUZ BİLE Bazı kadınlar bebeklerini doğurduktan sonra vücut kokularının değiştiğini söylüyor. Bununla birlikte, bunun vücudun kendisinin kokusundan mı yoksa değişmiş bir koku algısından mı kaynaklandığı henüz belli değil. Bu değişiklikler hamilelik sırasında oldukça yaygındır ve hatta en erken belirtilerinden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle bazı kadınların doğumdan sonra da bu garip semptomu deneyimlemesi mümkündür. DİŞLERİNİZ ÇÜRÜKLERE VE DİŞ ETİ HASTALIKLARINA DAHA DUYARLI HALE GELEBİLİR