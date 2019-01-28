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Doğum yaptıktan sonra vücutta görülen sıradışı değişiklikler! Sizin de başınıza gelebilir

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 28.01.2019 12:06 | Son Güncelleme

Bir çocuğu doğurmak, bir ebeveyn için en değerli hediye ve en heyecan verici olaydır. Hamilelik ve doğum her iki ebeveynin hayatında çok fazla değişiklik yaratır. Bununla birlikte anneler vücutlarında beklenmedik birçok değişiklik de yaşar. Çatlaklar ve saç dökülmesi gibi doğum sonrası semptomların bazıları oldukça yaygın olmakla birlikte, akıllara durgunluk veren başka şeyler de var. İşte deneyimli anneler tarafından bile şaşkınlıkla karşılananan vücut değişiklikleri.

Doğum yaptıktan sonra vücutta görülen sıradışı değişiklikler! Sizin de başınıza gelebilir

HAYALİ TEKMELER HİSSEDEBİLİRSİNİZ

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Bu muhtemelen bir kadının sahip olabileceği en garip doğum sonrası hislerden biridir. Doğum yaptıktan sonra, bazı kadınlar hala kendilerini hamile olduklarına ikna edebilen “tekmeler” hissedebilirler. Bu tuhaf olayı açıklamaya çalışan birkaç teori var. Bunlardan biri, hamilelik sırasında kadınların rahim hareketlerine ve hislerine daha açık olmaları. Hamilelik sonrasındaki bu his kadınlara oldukça tanıdık gelir.

SAÇ DOKUNUZ VE RENGİ DEĞİŞEBİLİR

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Hamilelik sırasında ve doğumdan sonra saç dökülmesi yaygın kabul edilirken, bazı kadınlar saçlarının renginin ve dokusunun da değiştiğini söyler. Kıvırcık saçlar düz, düz saçlar aniden kıvırcık olabilir. Hamilelikte yaşanan hormonal değişiklikler sebebiyle saç folikülleri normalden daha aktif büyür ve saçlar gürleşir. Doğum sonrasında vücutta östrojen seviyesinin keskin bir düşüş yapmasından saç folikülleri de etkilenir ve bu durum kadınların büyük bir çoğunluğunda aşırı saç dökülmesine ve kafa derisinin incelmesine neden olur. Sağlıklı görünümde olan saçlarda yaşanan bu değişiklikte endişe edecek bir durum yoktur. Geçici olan saç dökülme dönemi, sağlıklı beslenme sürdürülerek yavaşlayacak ve 15 ay içinde eski görünümüne kavuşacaktır.

TAT ALGISI VE YEMEK TERCİHLERİNİZ DE DEĞİŞEBİLİR

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Bir zamanlar sevdiğin yiyeceklerin artık iğrenç göründüğünü ve onlara bakamadığını bile fark edebilirsin. Hamilelik sırasında gıda tercihlerindeki değişiklikler oldukça normaldir, ancak bazı kadınlar bebek sahibi olduktan sonra da bunları yaşayabilir. Tat alma duyunuzdaki değişime disgezi denir ve bu genellikle hamilelik sırasında hormonal değişikliklerden kaynaklanır. Bazen yeni anneler yeni gıda alerjileri veya intoleransları bile geliştirebilirler.

VÜCUT KOKUNUZ DEĞİŞEBİLİR HATTA KOKU ALMA DUYUNUZ BİLE

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Bazı kadınlar bebeklerini doğurduktan sonra vücut kokularının değiştiğini söylüyor. Bununla birlikte, bunun vücudun kendisinin kokusundan mı yoksa değişmiş bir koku algısından mı kaynaklandığı henüz belli değil. Bu değişiklikler hamilelik sırasında oldukça yaygındır ve hatta en erken belirtilerinden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle bazı kadınların doğumdan sonra da bu garip semptomu deneyimlemesi mümkündür.

DİŞLERİNİZ ÇÜRÜKLERE VE DİŞ ETİ HASTALIKLARINA DAHA DUYARLI HALE GELEBİLİR

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Bazı yeni anneler diş hekimi randevularını diş eti ve diş eti hastalıkları nedeniyle daha sık programlamaları gerektiğini fark ediyor. Uzmanlara göre, ağız sağlığının hamilelik sırasında ve sonrasında etkilenmesinin birkaç temel nedeni var:

  1. Sabah bulantılarından veya asitin geri akışından dolayı dişler kötüleşebilir.
  2. Hamilelik sırasında ve sonrasında yediğiniz şeker miktarı, çürük/boşluk riskini arttırır.
  3. Bazı hormon seviyelerinin artması vücuttaki iltihabik tepkiyi artırabilir.

KALÇALARINIZ GENİŞLEYEBİLİR

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Birçok yeni anne doğumdan sonra kalçalarının daha da genişlediğini fark eder. Tuhaf görünebilir, ancak fizyolojik bir açıklaması var. Hamilelik sırasında hormonlar, doğum kanalının doğum ve doğum sırasında genişlemesini sağlamak için pelvik kuşağını bir arada tutan bağların yumuşamasına neden olur. Kalçalarınızın doğumdan hemen sonraki şeklini beğenmezseniz, panik yapmayın bağlar zamanla sertleşecektir.

AYAK NUMARANIZIN BÜYÜDÜĞÜNÜ FARK EDEBİLİRSİNİZ

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Muhtemelen vücudun birçok bölümünün hamilelik sırasında ayaklar da dahil olmak üzere şişdiğini biliyorsunuzdur. Şişlik genellikle doğumdan sonra kaybolurken, ayaklarınız eski boyuna geri dönmeyebilir. Ayaklarınızın kemikleri büyümüyor ama kemikleri bir arada tutan bağlar gevşiyor, bunun sonucunda ayaklarınızdaki kemikler yayılıyor. üzülmek yerine kendinize yeni ve rahat bir çift ayakkabı satın alabilirsiniz.


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