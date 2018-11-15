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Doğumdan sonra plasenta yeme akımı her geçen gün artıyor! Peki kadınlar bunu neden yapıyor?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 15.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Bebeğin anne karnında hayata tutunması ile birlikte oluşan plasenta bebeğin dünyaya gelişine dek onu besleyen yaşam kaynağı. Doğuma kadar olan süreçte bebek göbek kordonu ile plasenta vasıtasıyla anneden besleniyor. Doğum esnasında vücut plasentayı dışarı atıyor. Ancak kadınlar dışarı atılan plasenta sayesinde gençleşeceklerini iddia ediyor. Uzmanlarsa faydalarının henüz ispatlanmadığını söylüyor.

Doğumdan sonra plasenta yeme akımı her geçen gün artıyor! Peki kadınlar bunu neden yapıyor?

PLASENTA MI, PSİKOLOJİK Mİ?

Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, plasenta yemenin gençleştirdiği yönündeki iddiaların bilimsel olmadığını açıkladı: “Dünyaca ünlü yıldızların plasenta yiyerek gençleştiği iddiaları kanıtlanmış değil. Plasentanın içerisinde çok güçlü ve iyileştirici kök hücreler mevcut. Ancak bunları ağız yoluyla tüketerek iyileştirici güçlerinden faydalanmak henüz ispatlanmış değil. Olsa olsa psikolojik durumdan söz edebiliriz.”

Bebeğin anne karnında hayata tutunması ile birlikte oluşan plasenta bebeğin dünyaya gelişine dek onu besleyen yaşam kaynağı. Doğuma kadar olan süreçte bebek göbek kordonu ile plasenta vasıtasıyla anneden besleniyor. Doğum esnasında vücut plasentayı dışarı atıyor.

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Son zamanlarda Hilary Duff ve Kim Kardashian gibi ünlülerin doğum yaptıktan sonra bebeklerinin plasentalarını yemesi gündemi meşgul ediyor. Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, plasenta yemenin gençleştirdiği iddiaları üzerine konuştu. Dr. Bayraktaroğlu, plasenta yemek çok eski zamanlardan bu yana gündemi meşgul ediyor. Ancak iddia edildiği gibi plasentanın kanıtlanmış bir gençleştirme etkisi yok:

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“Plasenta bebeğin gelişimi için çok özel bir görev taşıyor. Anne karnında bebeğin beslendiği bir yaşam kaynağı olarak görev yapıyor. Plasentanın içerisinde çok güçlü ve iyileştirici kök hücreler mevcut. Bunları ağız yoluyla tüketmenin bir zararı yok ama iyileştirici güçlerinden faydalanmak henüz ispatlanmış değil. Bu tip hücrelerin kan yoluyla ya da enjeksiyon yoluyla sağladığı faydalar var. Fakat bunların da henüz legal ve etik standartları oluşmadı. Olsa olsa biz hekimlerin zaman zaman kullandığı plasebo etkisi taşıyor olabilir. Yani kişi plasenta yedikten sonra gençleşeceğine inanıyorsa kendisini daha iyi hissedebilir. Bu duygu da biz hekimler için önem taşır.

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Şu anda ilaç dünyası plasentaları kapsül haline getirerek takviye ürün olarak satışa sunmuş durumda. Zaman zaman dünyanın yakından tanıdığı ünlülerin doğumları sonrasında plasentalarını yediği haberlerinin bu kadar ilgi görmesi bu endüstrinin promosyon çalışması olarak da okunabilir.” diyerek konuya açıklık getirdi.

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