Doğumdan sonra plasenta yeme akımı her geçen gün artıyor! Peki kadınlar bunu neden yapıyor?

PLASENTA MI, PSİKOLOJİK Mİ?

Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, plasenta yemenin gençleştirdiği yönündeki iddiaların bilimsel olmadığını açıkladı: “Dünyaca ünlü yıldızların plasenta yiyerek gençleştiği iddiaları kanıtlanmış değil. Plasentanın içerisinde çok güçlü ve iyileştirici kök hücreler mevcut. Ancak bunları ağız yoluyla tüketerek iyileştirici güçlerinden faydalanmak henüz ispatlanmış değil. Olsa olsa psikolojik durumdan söz edebiliriz.”

Bebeğin anne karnında hayata tutunması ile birlikte oluşan plasenta bebeğin dünyaya gelişine dek onu besleyen yaşam kaynağı. Doğuma kadar olan süreçte bebek göbek kordonu ile plasenta vasıtasıyla anneden besleniyor. Doğum esnasında vücut plasentayı dışarı atıyor.

Son zamanlarda Hilary Duff ve Kim Kardashian gibi ünlülerin doğum yaptıktan sonra bebeklerinin plasentalarını yemesi gündemi meşgul ediyor. Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, plasenta yemenin gençleştirdiği iddiaları üzerine konuştu. Dr. Bayraktaroğlu, plasenta yemek çok eski zamanlardan bu yana gündemi meşgul ediyor. Ancak iddia edildiği gibi plasentanın kanıtlanmış bir gençleştirme etkisi yok: