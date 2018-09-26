"Doğumunun 100. Yılında Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra" anma etkinlikleri kapsamında, ünlü yazarın memleketi Akşehir'de panel düzenlendi.

Anadolu Mektebi öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen anma etkinliklerinin ikinci gününde gerçekleştirilen "Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra" panelinde, Tarık Buğra'nın edebi kişiliği ele alındı.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki panelin açılışında, Tarık Buğra'nın eserlerinin kendisinde önemli izler bıraktığını söyledi.

Üniversite eğitimin ardından edebiyata ilgi duymaya başladığını anlatan Güçlü, şunları kaydetti:

"Beni edebiyata, şiire, sanata yönelten şahıs o. Bakış açıları o kadar benim oldu ki adeta ben onun gibi düşünmeye başladım. Tarık Buğra, o yıllarda Sami Güçlü'nün yazar listesinde yer aldı. Ondan önce başkaları vardı ama o bir alan açtı bana. Bugün Anadolu Mektebi ile ilgili çalışmada kimin payı var dersem, bazı yazarları da mutlaka sayarım ama Tarık Buğra'nın önemli bir yeri vardır. Tarık Buğra ile yüz yüze görüşme imkanlarım, oturup sohbet etme imkanlarım olmadı ama eserleriyle, onunla aramda o kadar kuvvetli bir bağ var ki nasıl düşündüğünü, nasıl hareket ettiğini, niçin öyle yaptığını anlayabiliyorum."