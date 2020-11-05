Doğurganlığı artırıyor! Kısırlığa birebir...

Halk arasında kısırlık olarak bilinen infertilite, 'En az 1 yıl süreyle korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik sağlanamaması durumu' olarak tanımlanıyor. Hem kadın hem de erkekten kaynaklanan bir sorun olabilen kısırlığın çiftlerin yaklaşık yüzde 15’ini etkilediğini ve bu oranın her geçen gün arttığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, modern çağın bu önemli sorunundan korunmak için beslenme önerilerinde bulundu.

"2 MİLYON KİŞİ KISIRLIK SORUNU YAŞIYOR"

Türkiye'de yaklaşık 1.5-2 milyon kişinin infertilite sorunu ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, modern yaşamın sonucu olarak gebelik yaşının ertelenmesi, obezite, elektromanyetik dalgalar, hormonlu ve genetiği değiştirilmiş gıdalar, stres, sigara ve alkol kullanımı, cinsel yolla bulaşan hastalıkların infertilite nedenleri arasında ön sıralarda geldiğini söyledi.

"OBEZİTE ÇİFTLERİ TEHDİT EDİYOR"

Modern yaşamla birlikte fast-food beslenmenin arttığını, insanların evlerinde bilgisayar başında daha az sosyal, hareketsiz bir yaşam sürmeye başladığını anımsatan Dyt. Bahtınur Yılmaz, buna bağlı olarak kısırlığın en önemli risk faktörleri arasında sayılan obezitenin de yaygınlaştığını vurguladı.