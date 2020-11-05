KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Doğurganlığı artırıyor! Kısırlığa birebir...

Doğurganlığı artırıyor! Kısırlığa birebir...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, doğru beslenmenin kısırlıktan korunma noktasında etki olduğunu açıkladı. Gebe kalma sürecini olumlu etkileyen besinleri ele alan Yılmaz, folik asit içeren yiyeceklerden bahsetti.

Doğurganlığı artırıyor! Kısırlığa birebir...

Halk arasında kısırlık olarak bilinen infertilite, 'En az 1 yıl süreyle korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik sağlanamaması durumu' olarak tanımlanıyor. Hem kadın hem de erkekten kaynaklanan bir sorun olabilen kısırlığın çiftlerin yaklaşık yüzde 15’ini etkilediğini ve bu oranın her geçen gün arttığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, modern çağın bu önemli sorunundan korunmak için beslenme önerilerinde bulundu.

"2 MİLYON KİŞİ KISIRLIK SORUNU YAŞIYOR"

Türkiye'de yaklaşık 1.5-2 milyon kişinin infertilite sorunu ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, modern yaşamın sonucu olarak gebelik yaşının ertelenmesi, obezite, elektromanyetik dalgalar, hormonlu ve genetiği değiştirilmiş gıdalar, stres, sigara ve alkol kullanımı, cinsel yolla bulaşan hastalıkların infertilite nedenleri arasında ön sıralarda geldiğini söyledi.

"OBEZİTE ÇİFTLERİ TEHDİT EDİYOR"

Modern yaşamla birlikte fast-food beslenmenin arttığını, insanların evlerinde bilgisayar başında daha az sosyal, hareketsiz bir yaşam sürmeye başladığını anımsatan Dyt. Bahtınur Yılmaz, buna bağlı olarak kısırlığın en önemli risk faktörleri arasında sayılan obezitenin de yaygınlaştığını vurguladı.

Obezitenin vücutta aşırı miktarda yağ dokusunun bulunması olarak tanımlandığını işaret eden Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Beden kütle indeksi (bki) 25 kg/m2 ve üzerinde olan bireyler, obezite için risk grupları olarak değerlendirilirler. Obez kadınlarda sık görülen problemler siklus bozuklukları, polikistik oversendromu, fertilitede azalma, libido ve potenste azalma olup bunlar hormonal dengelerdeki değişiklikler sonucu ortaya çıkmaktadır ve dolayısıyla infertiliteye neden olmaktadır. Obezite, kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de fertiliteyi azaltır. Erkeklerde obezite ile spermlerin sayısında ve kalitesinde azalma, spermlerde hareket ve fonksiyon bozukluğu, testosteron düzeyinde azalma gibi durumlar infertiliye neden olur" ifadelerini kullandı.

"GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALARA DİKKAT"

İnfertilitenin diğer bir nedeninin de hormonlu ve genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içeren gıdalar olduğunu söyleyen Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Hormonlu gıdalardaki östrojen hormonu; erkeklerde meme büyümesine, cinsel güç kaybına, kadınlarda da ovulasyonun baskılanmasına neden olmaktadır. Büyükbaş hayvanların hızlı bir şekilde kilo almalarını sağlamak için verilen hormonların etini yiyen kişilerde de yine fertilizasyonun azaldığı bildirilmektedir" dedi.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER GEBELİKTE ETKİLİ

Folik asitin progesteron seviyesini düzenlediğini ve düzenli yumurtlama için önemli olduğunu ifade eden Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, ayrıca gebeliğe başlamadan anneye yapılan folik asit takviyesinin, bebekte oluşabilecek nörolojik kusurları da önlemeye yardımcı olduğunu da vurguladı. Beslenmenin kısırlıktan korunmada önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, "Yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, yumurta, kuşkonmaz, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, muz, avokado gibi besinler folik asit içerir. Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan demir, magnezyum, çinko ve kalsiyum içeriği de gebe kalma sürecine oldukça olumlu etkileri saptanmıştır" diye konuştu.

KISIRLIKTAN KORUYACAK 10 ALTIN ÖNERİ

Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, beslenmede genel olarak dikkat edilmesi gerekenleri ise 10 maddede şöyle sıraladı:

"Hayvansal protein yerine bitkisel protein ağırlıklı beslenilmeli. Doymuş yağları (hayvansal yağlar) kısıtlayıp, bitkisel yağların tüketimi artırılmalı. Kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri (sucuk, salam, sosis gibi) kısıtlanmalı. Rafine ve basit karbonhidratlar yerine, tam tahıllı ürünlerin tüketimi artırılmalı. Sebze ve meyve tüketimi artırılmalı. Vitamin ve mineral eksiklikleri göz önünde bulundurulmalı, eğer eksiklik varsa takviye alınmalı. Alkol tüketimi kısıtlanmalı. Koruyucu ve katkı maddesi içeren hazır paketli gıda alımı sınırlandırılmalı. Omega-3 desteği alınmalı. Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz yapılmalı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Spirulina nedir? Faydaları nelerdir?Spirulina nedir? Faydaları nelerdir?
1 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları1 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim
Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim
Takma tırnaklar parmağına yapışınca olanlar oldu!
Takma tırnaklar parmağına yapışınca olanlar oldu!
'Böyle daha mutluyum' diyerek değişimini gözler önüne serdi
'Böyle daha mutluyum' diyerek değişimini gözler önüne serdi
Bu fiyata bu çorabı kim giyer! Bin 604 TL'ye satıyor
Bu fiyata bu çorabı kim giyer! Bin 604 TL'ye satıyor
Bugün burcunuz ne söylüyor?
Bugün burcunuz ne söylüyor?
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Sorun geçene kadar çıplak uyuyun!
Sorun geçene kadar çıplak uyuyun!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?
Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?
Birçok kadının kabusu ama kimse dile getiremiyor!
Birçok kadının kabusu ama kimse dile getiremiyor!
Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...
Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koltuk altı kararması nasıl geçer? Koltuk altı kararmasına ev yapımı krem
Koltuk altı kararmasına ev yapımı krem!
Kozalak şurubu faydaları neler, nasıl yapılır?
Kozalak şurubu faydaları neler, nasıl yapılır?
Spirulina nedir? Faydaları nelerdir?
Spirulina nedir? Faydaları nelerdir?
Tampon nedir? Tampon nasıl kullanılır ve takılır? Tampon kullanımı sağlıklı mıdır?
Tampon kullanımı sağlıklı mıdır?
Bu besinleri bol bol tüketin! Nar, sarımsak, pırasa...
Bu besinleri bol bol tüketin! Nar, sarımsak, pırasa...
Uçuğu bir günde yok ediyor! Domates suyu, süt ve...
Uçuğu bir günde yok ediyor! Domates suyu, süt ve...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.