KADIN

Doğurganlığı artırmak için neler yapılabilir? İşte doğurganlık smoothieleri

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 29.03.2019 15:10 | Son Güncelleme

İnfertilite (kısırlık) çağımızın en büyük problemlerinden biridir. Genel sağlığınızı iyileştirmek, doğurganlığınızın da iyileşmesini sağlar. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında fertilite (doğurganlık) için hazırlayacağınız smoothielerin özelliklerini ele aldı.

Doğurganlığı artırmak için neler yapılabilir? İşte doğurganlık smoothieleri

Beslenme şekliniz sizi hasta edebilir ya da iyileşmenizi sağlayabilir. Genel olarak birçok hastalığın altında beslenme şekliniz yatıyor. Beslenmenizi düzelttiğiniz takdirde, iyileşme başlıyor.

1

Günümüzün en büyük problemlerinden biri de infertilite (kısırlık). İnfertilitenin de altında yatan en büyük sebeplerden biri beslenme şekliniz. Beslenme şekliniz yüzünden otoimmün bir hastalığınız olabilir ve bu sizin doğurganlığınızı etkiliyordur ama maalesef ki sizin haberiniz yoktur.

Yani aslında doğru ve temiz beslenme ile tedavinin çoğunluğunu sağlamış ve kolaylaştırmış oluyorsunuz.

FERTİLİTE SMOOTHİESİ İÇİN GEREKLİ OLAN 5 MADDE

Meyveler ve sebzeler: Meyvesiz bir hayat düşünemiyorum. Vitamin, mineral, antioksidan, lif .. Ne ararsan meyve de var. Bunların hepsi doğurganlık için elzemdir. Ananas, şeftali, muz, mango mesela. Sebzesiz smoothie ise smoothie değildir. Mutlaka ekleyin. Ispanak, maydanoz, kereviz sapı, kale... Aynı zamanda havuç, pancar da olmazsa olmazlardandır.

2
Besleyici sıvılar: hindistan cevizi sütü, badem sütü, portakal suyu, gibi seçenekler smoothienize lezzet ve sağlık katacaktır. Bitkisel sütler daha iyi bir seçenek olsa da dışarıdan almamaya özen gösterin. Ya da mutlaka katkı maddesi olmamasına özen gösterin.

6

Protein: fertilite için gerekenlerden biri de proteindir. Smoothienize ekleyeceğiniz spirulina bir numaralı protein kaynaklarındandır. Peynir altı suyu, tohumlar da bir diğer alternatifleriniz olabilir.

İyi yağlar: sağlıklı yağlar, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Avokado, chia, hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağları smoothielere ekleyebilirsiniz.

3

Doğurganlığa yardımcı superfoodlar: Maca tozu, libidoyu arttırır, hormonal dengeyi sağlar. Stresi azaltmaya yardımcı olur. Arı sütü, zengin içeriği ile doğurganlığı desteklese de doktor kontrolunde almalısınız mutlaka.

4

Her ne kadar doğurganlık sadece hamile kalmak isteyen kadınların ilgi alanında olsa da, tüm kadınların ve genç kızların şimdiden kendi bedenine ve sağlığına dikkat etmesi, kendileri için yapacakları en büyük iyiliklerdendir.

Dyt. Fulya Bozdemir
https://www.instagram.com/dytfulyabozdemir/

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Anahtar Kelimeler:
infertilite kısırlık

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