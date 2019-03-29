Doğurganlığı artırmak için neler yapılabilir? İşte doğurganlık smoothieleri

Beslenme şekliniz sizi hasta edebilir ya da iyileşmenizi sağlayabilir. Genel olarak birçok hastalığın altında beslenme şekliniz yatıyor. Beslenmenizi düzelttiğiniz takdirde, iyileşme başlıyor.

Günümüzün en büyük problemlerinden biri de infertilite (kısırlık). İnfertilitenin de altında yatan en büyük sebeplerden biri beslenme şekliniz. Beslenme şekliniz yüzünden otoimmün bir hastalığınız olabilir ve bu sizin doğurganlığınızı etkiliyordur ama maalesef ki sizin haberiniz yoktur.

Yani aslında doğru ve temiz beslenme ile tedavinin çoğunluğunu sağlamış ve kolaylaştırmış oluyorsunuz.

FERTİLİTE SMOOTHİESİ İÇİN GEREKLİ OLAN 5 MADDE

Meyveler ve sebzeler: Meyvesiz bir hayat düşünemiyorum. Vitamin, mineral, antioksidan, lif .. Ne ararsan meyve de var. Bunların hepsi doğurganlık için elzemdir. Ananas, şeftali, muz, mango mesela. Sebzesiz smoothie ise smoothie değildir. Mutlaka ekleyin. Ispanak, maydanoz, kereviz sapı, kale... Aynı zamanda havuç, pancar da olmazsa olmazlardandır.



Besleyici sıvılar: hindistan cevizi sütü, badem sütü, portakal suyu, gibi seçenekler smoothienize lezzet ve sağlık katacaktır. Bitkisel sütler daha iyi bir seçenek olsa da dışarıdan almamaya özen gösterin. Ya da mutlaka katkı maddesi olmamasına özen gösterin.