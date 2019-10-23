Doğurmak meme kanserinden koruyor

Dünyada ve Türkiye’de meme kanserinin ilk sırada olduğuna dikkat çeken meme kanseri cerrahisi ile özel olarak ilgilenen, Aspendos Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Başhekimi Doçent Doktor Özer İlkgül, “Östrojenle ne kadar süre temas ediyorsak meme kanserine yakalanma riskimiz de o kadar artıyor. Gebelik ve emzirme döneminde östrojenle ara verilmiş oluyor. Gebeyken emziriyorken dengeler değişmiş oluyor. Örnek verecek olursak; dokuz ay gebe kaldınız, üzerine de bir iki yıl emzirdiniz. Bu süre zarfında ki bu yaklaşık iki, iki buçuk yıl eder. İki buçuk yıl ciddi anlamda meme kanserinden korunmuş oluyorsunuz. Emzirmek ve doğurmak bu bağlamda sizi meme kanserinden koruyor” sözleriyle gebelik ve emzirmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

EMZİRMEK KANSERDEN KORUYOR

Östrojenle ne kadar süre temas ediyorsak meme kanserine yakalanma riskimiz de o kadar artıyor diyen Doç Dr. Özer İlkgül, “Gebelik ve emzirme döneminde östrojenle ara verilmiş oluyor. Gebeyken emziriyorken dengeler değişmiş oluyor. Örnek verecek olursak; gebe kaldınız dokuz ay boyunca. Üzerine de bir iki yıl emzirdiniz. Yaklaşık iki, iki buçuk yıl sizi ciddi anlamda meme kanserinden koruyor. Bu yüzden gebelik ve emzirmek önemlidir. O yüzden bizim klavuzlarımızda şu vardır. Gebelik, emzirmek meme için koruyucudur. Tabi riski sıfırlamaz ama sizin östrojenle olan ilişkinizi azaltır. Düşünün iki defa gebe kaldınız ve emzirdiniz. Beş yıl bir kadın için iyi bir süre. O yüzden bunu hep telkin ediyoruz, öneriyoruz. Doğurmak ve emzirmek iyidir. Peki tersi olduğunda ne oluyor? Riskiniz artıyor mu? Çok da değil. Birçok kişi çalışan kadınlar, bırakın emzirmeyi çocuk yapmak istemiyorlar, evlenmek istemiyorlar. Ama onlarda gösterilmiş çok artan bir risk yok. Ama diğerleri; doğuranlar ve emzirenler biraz daha az maruz kaldığı için daha koruyucu oluyor. Riskler biraz daha azalıyor” dedi.