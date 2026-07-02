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Doğuştan şanssız olan 4 burç! Hayat onları resmen sınıyor

Bazı insanlar ne yaparsa yapsın işler istediği gibi gitmez. Tam her şey yoluna girdi derken yeni bir engelle karşılaşır, planları son anda değişir ya da uzun süre emek verdiği şeylerin karşılığını almak için yıllarca beklemek zorunda kalır. Astrolojiye göre bunun nedeni bazen karakter özellikleri, bazen de burçların taşıdığı enerjiler olabilir.

Doğuştan şanssız olan 4 burç! Hayat onları resmen sınıyor
Gökçen Kökden

Hiçbir burç tamamen şanssız değildir. Ancak astrologlara göre bazı burçlar, hayatın önemli dönemeçlerinde diğerlerine göre daha fazla sınavdan geçme eğilimindedir.

İşte mücadeleleriyle dikkat çeken ve başarıya ulaşmak için çoğu zaman daha fazla emek vermek zorunda kalan 4 burç...

OĞLAK

Doğuştan şanssız olan 4 burç! Hayat onları resmen sınıyor 1

Oğlak burcu denildiğinde akla disiplin, sabır ve çalışkanlık gelir. Ancak bu özelliklerin bir bedeli vardır. Oğlaklar çoğu zaman hiçbir şeyi kolay elde edemez. Kariyer, para ve ilişkiler konusunda başarıya ulaşsalar bile bunun için uzun yıllar mücadele etmeleri gerekebilir.

Birçok Oğlak burcu insanı, yaşıtları eğlenirken sorumluluk almak zorunda kaldığını hisseder. Hayat onlara ödüllerini genellikle geç verir.

YENGEÇ

Doğuştan şanssız olan 4 burç! Hayat onları resmen sınıyor 2

Duygusal yapıları nedeniyle hayatın yükünü derinden hisseden Yengeçler, çoğu zaman başkalarının sorunlarını da omuzlarında taşır. Aile, sevdikleri ve ilişkileri onlar için her şeyden önemlidir.

Bu nedenle yaşadıkları hayal kırıklıkları diğer burçlara göre daha uzun sürebilir. Şanssız gibi görünmelerinin nedeni çoğu zaman olaylardan çok etkilenmeleri ve yaşananları uzun süre unutamamalarıdır.

BAŞAK

Doğuştan şanssız olan 4 burç! Hayat onları resmen sınıyor 3

Mükemmeliyetçi yapıları nedeniyle Başaklar hayatı kendileri için zorlaştırabilir. Birçok insanın "olur böyle şeyler" diyerek geçtiği konular, Başak burçları için büyük bir stres kaynağı olabilir.

Sürekli detaylara odaklanmaları ve hata yapmaktan çekinmeleri nedeniyle fırsatları kaçırdıkları dönemler yaşayabilirler. Astrolojiye göre Başakların en büyük sınavı, her şeyi kontrol etmeye çalışmalarıdır.

AKREP

Doğuştan şanssız olan 4 burç! Hayat onları resmen sınıyor 4

Akrep burçları hayatları boyunca birçok kez küllerinden yeniden doğmak zorunda kalabilir. Güçlü karakterleri nedeniyle zor zamanlarda ayakta kalmayı başarırlar ancak bu güç çoğu zaman büyük sınavların ardından gelir.

İlişkilerde yaşadıkları kırgınlıklar, güven sorunları ve ani değişimler onları diğer burçlara göre daha fazla etkileyebilir. Bu nedenle birçok Akrep, hayatının belirli dönemlerinde kendisini sürekli mücadele içinde hissedebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Astroloji burçlar
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