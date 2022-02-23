Doktor Ertan İskender'i belinden ve ellerinden bıçaklamıştı! 16 yıl hapsin gerekçesi: Eylem öldürmeye yönelik

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde 27 Mayıs 2021'de meydana gelen olayda; asistan Dr. Ertan İskender, daha önce ameliyatını yaptığı hastası Bayram Nargüneri'n bıçaklı saldırısına uğradı. Nargüner, odada tartıştıktan sonra dışarı çıkan Ertan İskender'i koridorda takip edip, arkasından yaklaşarak, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden bıçakladı. Yaralanan İskender, ameliyat edildi ve yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Ertan İskender, 5 Ocak'ta ise hastanedeki görevinden istifa etti. Olayın ardından hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Bayram Nargüner, mahkemece tutuklandı. Nargüner, yargılandığı davada, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'hakaret' suçundan da 1 yıl 2 ay olmak üzere 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'UYGUN ORTAMDA BIÇAKLA HEDEF ALDI'

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Gerekçede, sanık Nargüner'in, Dr. İskender'e karşı eylemini gerçekleştirirken kullandığı bıçağın öldürmeye elverişli olmasına dikkat çekildi. Sanık Nargüner'in, diğer doktorlarla birlikte yürüyen Dr. İskender'i bir süre takip ettikten sonra uygun ortamı bulup, hayati bölgesi olan bel omur bölgesini hedef alarak şiddetli biçimde öldürme sonucunu elde edecek şekilde bıçakla vurduğu belirtildi. Sanığın aynı hayati bölgesine ikinci kez vurmak için bıçağı salladığı sırada Dr. İskender'in hızlı hareket ederek bıçağı tutmaya çalıştığı, bu sırada sağ el 3'üncü parmakta sinir kesisi, sağ el 4'üncü parmakta kesilme olacak şekilde yaralandığı hatırlatıldı.

'EYLEMİ YARALAMA DEĞİL ÖLDÜRMEYE YÖNELİK'

Sanığın Dr. İskender'e yönelik eylemine devam edecekken araya girenler tarafından engellendiğine işaret edilerek, "Sanığın eylemine kendi istek ve iradesiyle son vermemiş olması ve olayın hemen akabinde de olay yerinden kaçmaya çalışması, katılan doktorun acil ameliyat edilerek hayata döndürülmüş olması hususları birlikte değerlendirildiğinde sanık Bayram Nargüner'in kendisiyle yeteri kadar ilgilenmediğini düşündüğü Dr. Ertan İskender'e yönelik eyleme bağlı olarak açığa çıkan kastının yaralamaya yönelik değil öldürmeye yönelik olduğu kanaatine varılmıştır. Böylece sanığın üzerine atılı olan ve sübut bulan 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkememizce cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kararda sanığın sabıkalı olması, suç işlemeye meyilli olması ve olayın vahameti nedeniyle de hakkında takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.

(DHA)

