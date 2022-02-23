HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doktor Ertan İskender'i belinden ve ellerinden bıçaklamıştı! 16 yıl hapsin gerekçesi: Eylem öldürmeye yönelik

Doktor Ertan İskender'i belinden ve ellerinden bıçaklamıştı! 16 yıl hapsin gerekçesi: Eylem öldürmeye yönelik

23.02.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs 2021'de hastası Bayram Nargüner tarafından bıçaklanan doktor Ertan İskender bel omur bölgesi hedef alınarak bıçaklanmış, sağ el 3'üncü parmakta sinir kesisi, sağ el 4'üncü parmakta kesilme olacak şekilde yaralanmıştı. Nargüner'e 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından verilen 16 yıl 2 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Açıklamada, Nargüner’in Dr. Ertan İskender’e yönelik eyleminin öldürmeye yönelik olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

Doktor Ertan İskender'i belinden ve ellerinden bıçaklamıştı! 16 yıl hapsin gerekçesi: Eylem öldürmeye yönelik

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde 27 Mayıs 2021'de meydana gelen olayda; asistan Dr. Ertan İskender, daha önce ameliyatını yaptığı hastası Bayram Nargüneri'n bıçaklı saldırısına uğradı. Nargüner, odada tartıştıktan sonra dışarı çıkan Ertan İskender'i koridorda takip edip, arkasından yaklaşarak, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden bıçakladı. Yaralanan İskender, ameliyat edildi ve yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Ertan İskender, 5 Ocak'ta ise hastanedeki görevinden istifa etti. Olayın ardından hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Bayram Nargüner, mahkemece tutuklandı. Nargüner, yargılandığı davada, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'hakaret' suçundan da 1 yıl 2 ay olmak üzere 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Screenshot_3

'UYGUN ORTAMDA BIÇAKLA HEDEF ALDI'

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Gerekçede, sanık Nargüner'in, Dr. İskender'e karşı eylemini gerçekleştirirken kullandığı bıçağın öldürmeye elverişli olmasına dikkat çekildi. Sanık Nargüner'in, diğer doktorlarla birlikte yürüyen Dr. İskender'i bir süre takip ettikten sonra uygun ortamı bulup, hayati bölgesi olan bel omur bölgesini hedef alarak şiddetli biçimde öldürme sonucunu elde edecek şekilde bıçakla vurduğu belirtildi. Sanığın aynı hayati bölgesine ikinci kez vurmak için bıçağı salladığı sırada Dr. İskender'in hızlı hareket ederek bıçağı tutmaya çalıştığı, bu sırada sağ el 3'üncü parmakta sinir kesisi, sağ el 4'üncü parmakta kesilme olacak şekilde yaralandığı hatırlatıldı.

Screenshot_4

'EYLEMİ YARALAMA DEĞİL ÖLDÜRMEYE YÖNELİK'

Sanığın Dr. İskender'e yönelik eylemine devam edecekken araya girenler tarafından engellendiğine işaret edilerek, "Sanığın eylemine kendi istek ve iradesiyle son vermemiş olması ve olayın hemen akabinde de olay yerinden kaçmaya çalışması, katılan doktorun acil ameliyat edilerek hayata döndürülmüş olması hususları birlikte değerlendirildiğinde sanık Bayram Nargüner'in kendisiyle yeteri kadar ilgilenmediğini düşündüğü Dr. Ertan İskender'e yönelik eyleme bağlı olarak açığa çıkan kastının yaralamaya yönelik değil öldürmeye yönelik olduğu kanaatine varılmıştır. Böylece sanığın üzerine atılı olan ve sübut bulan 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkememizce cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Screenshot_5

Kararda sanığın sabıkalı olması, suç işlemeye meyilli olması ve olayın vahameti nedeniyle de hakkında takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.

Screenshot_6

Screenshot_1

Screenshot_2

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şişli'de rehine krizi!Şişli'de rehine krizi!
Senaryo aynı zaman farklı!Senaryo aynı zaman farklı!
Rusya tarihi kararı verdi... NATO harekete geçti!Rusya tarihi kararı verdi... NATO harekete geçti!
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Yayınlanan video olay oldu, Metin Özkan'dan açıklama geldi

Yayınlanan video olay oldu, Metin Özkan'dan açıklama geldi

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

İlginizi Çekebilir

Maydanoz suyu zayıflatır mı? İşte merak edilen yanıtı

Maydanoz suyu zayıflatır mı? İşte merak edilen yanıtı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Her 4 kadından 3’ü bu sorunu yaşıyor! Hayat kalitesini düşürüyor

Her 4 kadından 3’ü bu sorunu yaşıyor! Hayat kalitesini düşürüyor

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.