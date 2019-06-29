Doktor, hasta yakını ile acil serviste çalışması şartı ile uzlaştı

İZMİR (AA) - İzmir'de bir hastanenin acil servisinde çalışan doktor, kendisini tehdit eden hasta yakını ile hastanenin "acil servisinde çalışması şartı" ile uzlaştı.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde 4 sene önce yaşanan olayda hasta yakını A.K, hastasının başka bir hastaneye sevk edilmesi talebinde bulundu. Hastayla ilgilenen doktor Yakup Gökhan Doğramacı ise ambulansla başka bir hastaneye sevki gerektiren bir durum olmadığını belirtti.

Bunun üzerine hasta yakınları ile doktor Doğramacı arasında tartışma çıktı. A.K. Doğramacı'ya, "Seni araştıracağım, senin kim olduğunu biliyorum, görüşeceğiz seninle." diyerek tehditte bulundu.

Açılan dava sonucu A.K, "tehdit" suçundan 6 ay hapisle cezalandırıldı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Karar 2017 yılında kesinleşti. 29 Mayıs 2019 tarihinde kararın infazı sırasında "tehdit" suçunun uzlaştırma kapsamında olduğu ve uzlaştırma işlemlerinin yapılması gerektiğinden infazın durdurulmasına ve dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildi.