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Doktor, hasta yakını ile acil serviste çalışması şartı ile uzlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

İzmir'de bir hastanenin acil servisinde çalışan doktor kendisini tehdit eden hasta yakını ile hastanenin "acil servisinde çalışma şartı" ile uzlaştı - Doktor Yakup Gökhan Doğramacı: "Bir acil servisin işleyişini görmesini istedim. Acil servislerde neler oluyor görsün istedim. Görerek empati yapmasını istedim"

İZMİR (AA) - İzmir'de bir hastanenin acil servisinde çalışan doktor, kendisini tehdit eden hasta yakını ile hastanenin "acil servisinde çalışması şartı" ile uzlaştı.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde 4 sene önce yaşanan olayda hasta yakını A.K, hastasının başka bir hastaneye sevk edilmesi talebinde bulundu. Hastayla ilgilenen doktor Yakup Gökhan Doğramacı ise ambulansla başka bir hastaneye sevki gerektiren bir durum olmadığını belirtti.

Bunun üzerine hasta yakınları ile doktor Doğramacı arasında tartışma çıktı. A.K. Doğramacı'ya, "Seni araştıracağım, senin kim olduğunu biliyorum, görüşeceğiz seninle." diyerek tehditte bulundu.

Açılan dava sonucu A.K, "tehdit" suçundan 6 ay hapisle cezalandırıldı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Karar 2017 yılında kesinleşti. 29 Mayıs 2019 tarihinde kararın infazı sırasında "tehdit" suçunun uzlaştırma kapsamında olduğu ve uzlaştırma işlemlerinin yapılması gerektiğinden infazın durdurulmasına ve dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildi.

Doktor Doğramacı ve hasta yakını A.K. arasındaki uzlaştırma süreci A.K'nin Doğramacı'dan özür dilemeyi ve Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi acil servisinde 1 ay boyunca belirli günlerde 20.00-23.00 saatleri arasında kamu hizmeti sağlamayı kabul etmesiyle sona erdi.

Doğramacı gazetecilere yaptığı açıklamada, hasta yakını A.K'nin olay günü usulsüz bir şekilde ambulansla sevk talebinde bulunduğunu ve bunu reddetmesi sonucu aralarında tartışma çıktığını ve A.K'nin kendisini tehdit ettiğini belirterek, "beyaz kod" verdiğini söyledi.

Uzlaştırma sürecinde A.K'nin kamu hizmeti sağlamasını talep ettiğini dile getiren Doğramacı, şunları söyledi:

"Bir acil servisin işleyişini görmesini istedim. Acil servislerde neler oluyor görsün istedim. Görerek empati yapmasını istedim. Gerçekten zor şartlar altında çalışıyoruz. Herkesin hastası var onu anlıyorum ama şiddeti haklı hale getirmiyor. Şiddete tolerans gösteremeyiz. Günümüzde sağlık çalışanlarına şiddet çok artıyor.

Şimdi hasta giriş-karşılama-yönlendirme kısmında personele yardımcı oluyor. Hasta taşıma personeline ve temizlik personeline yardımcı oluyor. Hatasını anladığını hissettim yoksa kabul etmezdim uzlaştırmayı. Pişmanlığını hissettiğimden dolayı ve amacım da biraz farkındalığın oluşmasıydı. Sonuç odaklı yaklaşmayı düşündüm. Bu tarz uzlaştırma kararlarının da yayılmasını istiyorum."

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Acil Servis hasta yakını uzlaştırma

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