Doktor şimdiye kadar gördüğü en inanılmaz röntgeni paylaştı! Hasta farkına bile varmamış

Tenyalar, genellikle konakçılarının bağırsaklarının iç kısmına tutunan ve besinleri doğrudan bağırsaklarından emen parazitlerdir ancak çok az kişi tenya yumurtalarının konakçılarının vücudunun herhangi bir yerine, ayaklarından beyne kadar ulaşabileceğini edebileceğini bilir.

YAŞAMI TEHDİT EDEBİLİYOR

Bu yumurtalar zamanla kireçlenir ve artık canlılığını yitirir. Bu nedenle kaslar veya yağ gibi yumuşak dokulara yerleştiklerinde çok fazla tehdit oluşturmazlar ancak beyinde kireçlendiklerinde nöro-sistiserkoz olarak bilinen yaşamı tehdit eden bir duruma neden olabilirler.

Kardiyovasküler acil durumlar ve acil radyoloji konusunda uzmanlaşmış bir acil servis doktoru olan Sam Ghali, yakın zamanda bir hastanın pelvik bölgesinin vücudunun yüzlerce beyaz noktayla dolu olduğunu gösteren sıra dışı röntgen görüntüsünü paylaştı.

Bunların hepsi, alt vücudunun yumuşak dokularına sıkışmış kireçlenmiş tenya yumurtalarıydı. İlginç bir şekilde, hasta sistiserkozu hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve bunu ancak düştükten ve kalça ağrısı yaşadıktan sonra röntgen çektirmeye geldiğinde öğrendi.

Ghali, X (Twitter)'da "Bu, kistiserkoz olarak bilinen bir durumdur, esasen bunlar taenia solium'un larva kistleridir, ayrıca domuz tenyası olarak da bilinir. Bu kistler vücudun her yerine, özellikle kalçaların ve bacakların kas ve yumuşak dokularına yayılabilir." dedi.

Bu kireçlenmiş yumurtalar beyne ulaşmadıkları sürece temelde zararsızdır, artık canlı değillerdir; ancak yüzlerce pirinç tanesi benzeri kistlerle karşılaşma düşüncesi bile akıl almaz geliyorsa, tedbir amaçlı çiğ veya az pişmiş et ve balık tüketmekten uzak durmalısınız.