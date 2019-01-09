HABER

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:43 | Son Güncelleme

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir doktorun çektiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma genişletildi.

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen doktor E.B.Ç.'nin savcılık sorgusu sürüyor. E.B.Ç.'nin ev, işyeri ve aracında yapılan aramalarda 2 telefon ve 3 hard diske incelenmek üzere el konuldu.

Kendisine ait videonun internet sitesinde yayınlandığını duyması üzerine polise başvuran genç kadının, "Videoyu izlediğimde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Göğüs Guatr polikliniğinde 04 Ocak'ta muayene edildiğim sırada çekildiğini fark ettim. Muayene ederken kapıyı kilitlemişti. İçeride de başka biri bulunmuyordu. Bu nedenle başka birinin bu videoyu çekmesi imkansız. Muhtemelen yaka kamerası kullanmış. Kendisinden şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

(DHA)

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
GÜNCELLEME - FETÖ zanlısı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı tutuklandıGÜNCELLEME - FETÖ zanlısı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı tutuklandı
İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası!İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir doktor skandalı İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi gizli görüntüler

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Galatasaray iki ismi KAP'a bildirdi

Galatasaray iki ismi KAP'a bildirdi

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası!

Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Perşembe okullarda kar tatili olan iller

Öğrenciler dikkat! İşte eğitime ara verilen iller

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bakan açıkladı! Günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Palu ailesi ile ilgili flaş karar! Yasak geldi

'Palu ailesi' haberlerine yayın yasağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.