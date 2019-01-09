Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen doktor E.B.Ç.'nin savcılık sorgusu sürüyor. E.B.Ç.'nin ev, işyeri ve aracında yapılan aramalarda 2 telefon ve 3 hard diske incelenmek üzere el konuldu.

Kendisine ait videonun internet sitesinde yayınlandığını duyması üzerine polise başvuran genç kadının, "Videoyu izlediğimde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Göğüs Guatr polikliniğinde 04 Ocak'ta muayene edildiğim sırada çekildiğini fark ettim. Muayene ederken kapıyı kilitlemişti. İçeride de başka biri bulunmuyordu. Bu nedenle başka birinin bu videoyu çekmesi imkansız. Muhtemelen yaka kamerası kullanmış. Kendisinden şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

(DHA)

