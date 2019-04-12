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Doktor ve öğretmene saldırıda yeni görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde görevli doktor ve kavgayı ayırmaya çalışan öğretmeni darp anı güvenlik kameralarına yansıdı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, aile sağlığı merkezinde doktor ve kavgayı ayırmaya çalışan öğretmenin darbedilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Mevlana Mahallesi'ndeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve kavgayı ayırmak isteyen öğretmen Ali Türk'ün darp anı, sağlık merkezinin kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, B.K ve kocası M.Y'nin Doktor Yoğutrçuoğlu'nun odasına girişi ve darp anı yer alıyor.

Yoğurtçuoğlu'nun yardımına ilk olarak öğretmen Ali Türk ve mesai arkadaşları geliyor. Bu sırada sağlık merkezinde bekleyen kadın ve çocukların korkması kameralara yansıyor.

Sağlık merkezinde çıkan kavganın duyulması üzerine çevredeki esnaf da olay yerine geliyor.

Zanlıların olay yerinden uzaklaştıktan sonra polis ekipleri sağlık merkezine ulaşması görüntülerde yer alıyor.

- Olay

Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde 29 Mart'ta, Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, hasta kocası için ilaç yazdırmak isteyen B.K'nin teklifini kabul etmeyince kadın, kocası M.Y. ve yanındakiler, hekimi ve kavgayı ayırmak isteyen öğretmen Ali Türk'ü darbetmişti.

Olay sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanmıştı.

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