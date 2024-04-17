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  4. Doktora kabusu yaşattı, tahliye olur olmaz yaptığı 'pes' dedirtti!

Doktora kabusu yaşattı, tahliye olur olmaz yaptığı 'pes' dedirtti!

17.04.2024 17:00
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Edirne'de Volkan Kuşçu, doktor B.B.Ö.'yü darbettiği gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında tahliye edilen Kuşçu, aynı hekimi bu kez de sosyal medya üzerinden dizi repliğiyle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Kuşçu hakkında darp davasının yanı sıra tehditle ilgili ikinci davanın açıldığını söyledi.

Doktora kabusu yaşattı, tahliye olur olmaz yaptığı 'pes' dedirtti!

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Servisi’nde kanser tedavisi gören Nazife Kuşçu, 6 Şubat'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Serviste asistan doktor olarak görev yapan B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan Kuşçu'ya ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi vermek istedi. Bu sırada Volkan Kuşçu, doktor B.B.Ö.'ye yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri araya girerken; hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu. Hastaneye gelen polis ekipleri, Volkan Kuşçu'yu gözaltına aldı. Kuşçu'nun yapılan kontrolünde, 1,30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırılan Volkan Kuşçu, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 9 Şubat'ta tutuklandı.

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İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Volkan Kuşçu hakkında Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İkinci duruşmada mahkeme heyeti, saldırı mağduru doktor B.B.Ö. ile ilgili kati doktor raporunun beklenmesine ve sanık Volkan Kuşçu'nun tahliyesine karar verip, duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPINCA YENİDEN TUTUKLANDI

Duruşmanın ardından tahliye olan Kuşçu, sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesaj paylaştı. Sosyal medyasından 'Cezaevinden çıkan adam katile dönüşür' repliğinin geçtiği bir dizi sahnesini paylaşıp, mesaj gönderdiğini iddia eden aile, savcılığa şikayette bulundu. Haberleşme ve iletişim yasağı bulunan Kuşçu'nun paylaşımını 'tehdit' olarak kabul eden savcılık, hakkında tutuklama talebinde bulundu. Kuşçu, bu şikayetin üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'TEHDİDE İLİŞKİN İKİNCİ DAVA BAŞLADI'

Edirne Tabip Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, olayla ilgili konuşan oda başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, darp davasının yanı sıra tehditle ilgili de Edirne 5'inci Asliye Mahkemesi'nde ikinci davanın açıldığını söyledi. Altun, "Yarın Edirne Adliyesi’nde olacağız yine. Çünkü görevi başında şiddete uğrayan doktor meslektaşımızın bir hasta yakınının yumruklu saldırısı sonrasında yaralanması ve akabinde ikinci duruşmada bu saldırganın tahliye edilmesiyle birlikte sosyal medya üzerinden yeniden tehdit mesajlarının sürmesi üzerine şikayette bulunmuş ve tahliye edilen sanık yeniden tutuklandı. Şimdi ikincil bir dava başladı bu tehdide ilişkin olarak" dedi.

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'DEFALARCA BEYAZ KOD ALMIŞ BİRİSİYDİ'

Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Seher Çimen Özgen de "Defalarca beyaz kod alan bir saldırgan bu, 'Ben defalarca bunu yaptım, 3 gün yatar çıkarım' diyerek hekim arkadaşımızı tehditlerini savuran birisiydi. Nitekim de tahliye olduğu günden itibaren akabinde hala duruşma sürerken bile bu hoyratlığı gösterebilecek cesarete sahip. Tahliye olduktan sonra doktor hanıma tehditlerine devam ediyor. Bu genç kızımız korkabilirdi, bu olayı ailesi sahiplenmeyebilirdi, sahiplenen bir ailesi olamayabilirdi. Çünkü bu tür kişilerin kaybedecekleri bir şey yok ama bizim kaybedeceğimiz, korkan kişileri de bu konuda yadırgamamak gerek. Belki bu olay da böyle kapanacaktı ama genç meslektaşımız, yaşadığı olayı bir başka kişinin yaşamaması adına, kişinin ceza çekmesi adına olayı sahiplendi, kaçmadı, korkmadı, gizlenmedi ve ailesi de yanında durdu. Kişisel olarak bu insanlar mücadelelerini sürdürdükleri için bu noktaya geldi. Yoksa tahliye olmuştu bu kişi. Şikayet üzerine tekrar tutuklandı" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Tehdit Doktor Edirne darp
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