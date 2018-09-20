İngiltere'de 11 yaşındaki Tyler Broome az kalsın yaşıtlarının kendisine yaptığı şakaya kurban gidiyordu.

Doktorlar bile anlamadı, başına sadece astronotların yaşadığı bir olay geldi

1 / 12 İngiltere'de 11 yaşındaki Tyler Broome az kalsın yaşıtlarının kendisine yaptığı şakaya kurban gidiyordu.

2 / 12 Dönme dolaba oturan çocuğu arkadaşları hızla döndürmeye başladı.

3 / 12 Dönme dolap durduğunda Tyler bilinçsiz haldeydi.

4 / 12 Çocuğun sadece pilot ve astronotların karşılaştığı yer çekim kuvvetine maruz kaldığı tahmin ediliyor.

5 / 12 Annesi Dawn, Independent’a “Oğlumun son halini görünce onu tanıyamadım. Dönme dolabı hızla döndüren kişi 17 yaşındaymış. Tyler onu tanımıyor bile. Arkadaş değiller.” dedi.

6 / 12 Dawn son olarak, “Yaraları o kadar ağır ki doktorlar ne olduğunu anlamakta şaşırdılar. Suratı tamamen şişti. Damarlarını görmek mümkün. Gözleri yerinden çıkacak gibi. Kolu kırılsa tedavisi mümkün ama buna ne yapacağız?” dedi.

7 / 12 Annenin aktardığına göre hastaneye götürüldüğünde doktorlar önce ne olduğunu anlayamadı. Durumu çözene dek de tedaviye başlayamadı.

8 / 12 Olayın nedeni ise zavallı çocuğun beynine hızla kan ve sıvı gitmesi ve bu durumun da onun görme yetisine zarar verdi.

9 / 12 Tyler’ın durumu ise hala stabil.

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