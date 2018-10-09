KADIN

Doktorlar idrar modasına karşı uyarıyor: 'Cildinize hiçbir faydası yok'

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2018 15:04 | Son Güncelleme

Doktorlar, sosyal medyada yayılmaya başlayan "idrar terapisinin" olası sakıncaları konusunda halkı uyardı.

Doktorlar idrar modasına karşı uyarıyor: 'Cildinize hiçbir faydası yok'

Doktorlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek, haşimoto ve fibromiyalji gibi hastalıklardan kurtulmak ve cildi güzelleştirmek için içilen idrarın bağırsak ve böbrek rahatsızlıklarına yol açabileceğini, idrarın yararlı olduğu konusunda hiçbir bilimsel verinin olmadığını söylüyor.

İDRAR İÇENLER ANLATIYOR:

İngiltere'nin Newington kentinde yaşayan 33 yaşındaki eski yoga öğretmeni Kayleigh Oakley, Press Association ajansına neden kendi idrarını içmeye başladığını anlatırken, "İdrarın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, genel olarak sağlığa iyi geldiğini ve cildi güzelleştirdiğini duydum ve denemeye karar verdim" dedi.

'CİLDİM IŞILDAMAYA BAŞLADI'

2 yıldır, her sabah kalkınca bir sürahi idrar içtiğini ve pamukla yüzüne de idrar sürdüğünü belirten Oakley, cildinin "ışıldamaya başladığını" söyledi.

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'120 KİLODAN 60 KİLOYA DÜŞTÜM'

Kanada'nın Alberta eyalatinde yaşayan Leah Sampson adlı 46 yaşındaki bir kadın da Sun gazetesine idrar içerek 120 kilodan 60 kiloya düştüğünü anlattı.

Sampson, "Bir arkadaşım idrar terapisiyle ilgili bir YouTube videosu gönderdi. Sabah banyoda elime işeyip bir avuç idrar içtim. Çok tuzlu olduğunu gördüm ve sonrasında tuz tüketmeyi tamamen bıraktım" diye konuştu.

Leah Sampson şimdi idrarı sadece içmekle kalmayıp, dişlerini fırçaladıktan sonra gargara yaptığını ve hatta göz damlası olarak kullandığını söylüyor.

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'SİNEK SOKMASINA KARŞI İÇTİM'

Portekiz'de yaşayan Faith Canter adlı 39 yaşındaki İskoç kadın da idrar içmeye sivrisinek sokmasından sonra gözlerinin şişmesi üzerine başlamış.

Canter, "İlk başta tadı biraz iğrenç geldi. Ama sinek ısırığı üç günde geçti. Sonra azar azar idrar içmeye devam ettim. Şimdi sinekler beni daha az sokuyor. Şişme ya da kaşıntı olmuyor" diyor.

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Haziran'da yüyüyüşe çıkardığı köpeğinin idrarını içen bir kadının videosu Facebook'ta viral olmuştu.

'BAĞIRSAK VE BÖBREKLER ZARAR GÖREBİLİR'

Ancak doktorlar, idrar içmenin iyi bir şey olmadığını söylüyor. BBC'nin sorularını yanıtlayan Doktor Zubair Ahmed, idrarın vücudun kurtulmaya çalıştığı bir atık olduğunu belirterek "İdrarın steril olduğuna dair bir inanış var. Böbreklerinizde bir sorun yoksa bu doğru. Ancak vücuttan atılırken idrara belli bakteriler karışabilir. Bu bakterileri tekrar sisteminize sokmak enfeksiyon riski dahil ciddi sorunlara neden olabilir" dedi.

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"Böbrekler kanı süzüyor ve fazla sıvı, tuz ve mineraller idrarla dışarı atılıyor. Sağlıklı bir insanda idrarın yüzde 95'i sudur. Ama diğer yüzde 5'i nitrojen ve potasyum gibi vücudun kurtulmaya çalıştığı atıklardır. Bunların çok miktarda alırsanız bağırsak ve böbrek sorunları yaşayabilirsiniz. İçtiğiniz idrar bu kez daha konsantre, daha yoğun olarak çıkacak, bunları süzmeye çalışan böbrekleriniz daha da zorlanacak."

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İngiliz Beslenme Derneği sözcüsü Aisling Pigott da, idrar içmenin yararlı olduğuna dair hiçbir tıbbi veri bulunmadığını belirterek benzer sakıncalara dikkat çekiyor.

Uzmanlar bunun yerine su ve bitki çayları içilmesini öneriyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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