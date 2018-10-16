Doktorların elinden sülük tedavisi

İLYAS GÜN - Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığının kontrolünde hekimler tarafından hastalara sülük tedavisi uygulanıyor.

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü, Salıpazarı ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesinde tıbbi sülükle hastaları tedavi etmek için klinik açtı.

Klinikte, laboratuvar ortamında yetiştirilen tıbbi sülükler hekimler tarafından iltihaplı ve kireçli romatizma, varis gibi birçok hastalığın tedavisine yardımcı bir metot olarak hastalara uygulanıyor.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında özel eğitim alan ve klinikte görevlendirilen uzman aile hekimi Saadettin Bayçelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sülük tedavisinin Orta Çağ'dan beri kullanıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının tıbbi sülük, hacamat, ozon ile akupunktur gibi geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerine izin vermesinin ardından tıbbi sülük tedavisi eğitimi aldığını aktaran Bayçelebi, şunları belirtti:

"Sülükler kan emerken aynı zamanda dokuya, içinde birçok biyoaktif maddenin bulunduğu bir salgıyı enjekte ediyor. Bu biyoaktif maddeler, analjezik, antikoagulan, anti‐inflamatuar, miyorelaksan, immun modülatör, vasküler sirkülasyon düzenleyici ve hipoksi giderici gibi insan vücudunda adeta ilaç benzeri farklı etkiler

oluşturmaktadır."