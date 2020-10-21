Doktorun telefonunu çaldı güvenlik kameralarına yakalandı

Gaziantep’te bir hastanede görev yapan doktorun cep telefonunu çalan şahıs önce kameralara daha sonra polise yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir doktorun görev sırasında masasında bıraktığı cep telefonunu çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede tespit ederek yaptıkları operasyonla yakaladı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



