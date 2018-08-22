Dökük garajdan lüks bir ev yaptılar! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Küçük, eski bir garaj ne kadar değişebilir dersiniz? İşte binlerce liralık evlerden hiçbir farkı olmayan ve görenleri şaşırtan değişim...

Garajı lüks bir eve çevirdiler!

1 / 23 Ev yenileme projelerinin günden güne arttığı şu dönemde bu kez garaj baştan sona yenilendi.

2 / 23 Arabayı, otobüsü ya da uçağı eve çeviren pek çok kişi duymuşsunuzdur.

3 / 23 Bu kez alınan karar diğerleri kadar radikal olmasa da sonuç fazlaca beğeni topladı.

4 / 23 İç mimarlar bu kez bir garajı eve dönüştürdü.

5 / 23 Adım adım kaydedilen değişimin sonucu nasıl mı oldu?

6 / 23 İşte cevabı...

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