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Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran A400M uçaklarının 9'uncusu teslim alındı. "Uçan kale"nin Türk pilotları tarafından bugün Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na konuşlandırılması bekleniyor.

Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran A400M uçaklarının Türkiye'ye teslimatı sürüyor. Türkiye'nin, dahil olduğu ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen A400M Projesi kapsamında üretilen 9'uncu uçağın test ve kabul faaliyetleri, üretiminin gerçekleştiği İspanya'nın Sevilla kentinde tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, sosyal medya hesabı Twitter'dan teslim haberini duyurduğu uçağın, Türk pilotlar tarafından bugün Türkiye’ye getirilerek Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na konuşlandırılması bekleniyor.

Airbus'ın tesislerinde üretimi yapılan 9'uncu uçak, şu ana kadar teslim edilen en üst konfigürasyona sahip olup, Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak ve ülkenin savunmasına önemli katkı sağlayacak.

10'UNCU UÇAK 2022'DE TESLİM ALINACAK

Türkiye, söz konusu projede Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile 6 katılımcı ülkeden birisi. İlk uçağını 2013'te alan Türkiye'nin en son A400M uçak teslimatını 2022'nin başında tamamlanması planlanıyor.

Yerli sanayi, katılımcı ülkelerle birlikte uçağın tasarım ve üretiminde sorumluluk üstleniyor. A400M Uçağı'nın Ön Orta Gövde, Arka Gövde Üst Bölümü, Paraşütçü Kapıları, Acil Çıkış Kapısı, Arka Üst Kaçış Kapağı ve Kuyruk Konisi gibi ana yapısal komponentlerin yanı sıra en önemli uçuş kontrol yüzeylerinden olan Kanatçık (Aileron) ve Sürat Frenlerinin (Spoiler) tasarım ve üretimi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) mühendis ve teknisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Ayrıca A400M uçağında AMSL firmasının alt yüklenicisi olan Euro Prop International (EPI) konsorsiyumu (Rolls-Royce, MTU, Snecma and ITP) tarafından tasarlanmış özgün turboprop bir motor olan TP400 motorunun üretiminde EPI'nin alt yüklenicileri arasında TUSAŞ Motor Sanayi AŞ de yer alıyor.

Proje kapsamında uçakların nihai konfigürasyonlarına ulaşmasını sağlayacak Retrofit faaliyetleri 2020'den itibaren Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

A400M kullanıcısı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye'nin sahip olduğu A400M uçakları harbe hazırlık oranı açısından en yüksek değere sahip bulunuyor. Diğer kullanıcı ülkelerin de katıldığı birçok platformda Türkiye, bu başarının sağlanması açısından örnek gösteriliyor.

Kaynak: AA

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TSK Uçan Kale

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