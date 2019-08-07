Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran A400M uçaklarının Türkiye'ye teslimatı sürüyor. Türkiye'nin, dahil olduğu ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen A400M Projesi kapsamında üretilen 9'uncu uçağın test ve kabul faaliyetleri, üretiminin gerçekleştiği İspanya'nın Sevilla kentinde tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, sosyal medya hesabı Twitter'dan teslim haberini duyurduğu uçağın, Türk pilotlar tarafından bugün Türkiye’ye getirilerek Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na konuşlandırılması bekleniyor.

Airbus'ın tesislerinde üretimi yapılan 9'uncu uçak, şu ana kadar teslim edilen en üst konfigürasyona sahip olup, Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak ve ülkenin savunmasına önemli katkı sağlayacak.

10'UNCU UÇAK 2022'DE TESLİM ALINACAK



Türkiye, söz konusu projede Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile 6 katılımcı ülkeden birisi. İlk uçağını 2013'te alan Türkiye'nin en son A400M uçak teslimatını 2022'nin başında tamamlanması planlanıyor.