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Dolandırıcı emlakçı şoku! 20 bin liralık kapora parasına el koyup hakaretler etti

17.11.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta ev almak isteyen bir kadın, 20 bin lira kapora verdiği evin başkasına satıldığını öğrenince şok yaşadı. Emlakçıdan verdiği parayı geri isteyen kadın, ret cevabı alınca konuyu yargıya taşıdı. Hakaretlere maruz kalan kadın, dolandırıcıdan parasını geri almak istiyor.

Dolandırıcı emlakçı şoku! 20 bin liralık kapora parasına el koyup hakaretler etti

Olay, geçtiğimiz ay Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre Emine Polat isimli kadın Üçevler Mahallesi’nde görüp beğendiği ev için bir emlakçı firmasıyla anlaştı. Evi ekspertize dahi gösteren Polat, 20 bin lirayı emlak firmasına verdi. Tapu işlemlerini yapmaya gittikleri gün Polat’a bir bahane sunan satıcılar erteleme teklifinde bulundu. Yaşanan ertelemenin uzaması sonrası satın almak istediği eve giden Polat, evde bir başkasının oturduğunu gördü. Olaydan sonra Polat, emlak ofisine giderek satıcılar ile tartıştı. İddiaya göre Polat istemesine rağmen kaparo olarak verdiği 20 bin lira kendisine iade edilmedi ve hakaret edildi. Olaydan sonra mağdur kadın savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

SÖZLEŞME YAPTI, KAPORA ALDI, EVİ BAŞKASINA SATTI

Yaşanan olayları anlatan Polat, emlak şirketine gidip sözleşme yaptıklarını ve kaparo olarak kendisinden 20 bin lira alındığını belirterek, “ Evi başkasına sattıklarını öğrendim. 8 ay boyunca beni oyaladılar. Eve bir gittim İranlı bir kadına satmışlar evi. Ofislerine gittim başka bir emlakçı satmış bizim haberimiz yok diyorlar. Ben ofislerine gittim paramı iade edin dedim. 215 bin liraydı aldığım daire 20 bin lira kaparo verdim. Bunların kendi savunmaları ise sen tapuya gelmedin biz tapuya başvuru yaptık hizmet bedelini alırız içinden diyorlar. Tamam hizmet bedelini alın diyorum. Bana bir mesaj göndermişler tapu başvurusu yaptık diye. Onu da bilenlere gösteriyorum onlarda bunun orijinal bir görüntü olmadığını söylüyorlar” dedi.

"İNTERNETTE AYNI FİRMA HAKKINDA ŞİKAYET VAR"

Evi yapan firma ile görüştüğünü de söyleyen Polat, “ Dava açtım. Savcılığa nitelikli dolandırıcılık suç duyurusunda bulundum. Noter’den ihtar çektirdim. Hiçbir şekilde umurlarında değil. Ofislerinde beklerken darp edildim bir çalışanları tarafından. İnternetten araştırdığım kadarıyla aynı firma hakkında birçok şikayet var. Beni oyalamaya çalışıyorlar. Sürekli oyalama derdindeler. Biz müteahhitte parayı verdim dedim. Müteahhitle de konuştum o da ben tapu vermeden asla böyle bir şey talep etmem diyor” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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