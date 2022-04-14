Dolandırıcılık çetesine darbe! Yöntemleri belli oldu... Aralarında yabancı uyruklular da var

İstanbul'da siber dolandırıcılık çetesine polis ekipleri darbe vurdu. Çetenin yöntemi belirlendikten sonra düzenlenen operasyonda 3'ü Nijeryalı 10 kişi gözaltına alındı. Çetenin 4 milyon TL dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran bazı uluslararası firma yöneticileri, ticaret yaptıkları birçok şirkete ödemelerinin ulaşmadığını bildirerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bir suç örgütünün, söz konusu firmaların e-mail sistemlerine yasa dışı şekilde girip yazışmaları yönlendirdiğini ve kendi banka hesaplarını firma hesabı gibi göstermek suretiyle paraları aldıklarını tespit etti.

Teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 12 Nisan'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 3'ü Nijeryalı 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, kart kopyalama cihazı ile çok sayıda kopyalanmış kart ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren zanlıların, söz konusu dolandırıcılık yöntemiyle 4 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. (AA)





