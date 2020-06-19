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Dolandırıcılık iddiasına cadde ortasında feci dayak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 23:02 | Son Güncelleme

Ataşehir'de iddiaya göre çalıştığı oto galerisini dolandıran bir kişi, iş yeri sahipleri tarafından cadde ortasında tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Dolandırıcılık iddiasına cadde ortasında feci dayak

Olay, öğle saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre M.E adlı bir kişi, Maltepe'de çalıştığı oto galerisindeki iki lüks otomobili satacağını söyleyerek araçları ekspertize götürmek üzere galeriden çıkarttı. Fakat M.E, lüks otomobillerle birlikte ortadan kayboldu. Araçlardan ve çalışanlarından haber alamayan iş yeri sahipleri M.E'yi aradı. Bunun üzerine M.E, galeri sahiplerine araçların kendisinde olduğunu ve banka hesabına yollayacakları belirli bir miktar para karşılığında kendilerine iade edebileceğini söyledi. Galericiler ise çalışanının istediği parayı banka hesabına yatırdı. Bugün bankaya parayı almaya gelen M.E, iş yeri sahipleri ile karşılaştı. İş yeri sahipleri M.A, H.G ve S.Y, çalışanını cadde ortasında darp etmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.A, H.G ve S.Y kısa sürede olay yerine gelen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, M.E ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

M.E tedavisinin ardından polis merkezine getirildi. Polis değeri 1 milyon lira olan iki lüks aracı M.E'nin sakladığı yerden alarak Yedi Emin otoparkına kaldırdı. M.A, H.G ve S.Y, polis merkezinde alınan ifadelerinde çalışanları M.E'nin kendilerini dolandırdığını ve kendisinden şikayetçi olduklarını söyledi. Galeri sahipleri ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. M.E'nin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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