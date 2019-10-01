Dolaplarınızdaki sır perdesi aralanıyor! Epilasyon için saç kremi, cilt tahrişi için vazelin kullanın

Sıradan ürünleri amaçları dışında kullanmanın beklenmeyen yollarını keşfetmeyi seviyoruz, bu nedenle sık sık kullanışlı olabilecek birkaç ipucu ve püf noktasını bir araya getiriyoruz. İşte başlıyoruz!
SICAK YAZ AYINDA SÜRTÜNMEYİ ÖNLEMEK İÇİN VAZELİN KULLANIN
Yazın kısa etekler kolsuz bluzlar vazgeçilmezinizdir. Ancak sıcak ve terlemeden dolayı sürtünmeler yaşanabilir bu da tahrişe neden olabilir. Vazelin genellikle nemlendirici olarak kullanılır ancak sürtünmenin önüne geçmesi bakımından da müşhiş bir koruyucudur. Problemli bölgelere bir miktar sürün ve bu problemden kurtulun.
DERİ TEMİZLİĞİ İÇİN SÜT KULLANIN
Deri çanta veya ayakkabınızın renginin solduğunu düşünüyorsanız normal sütle temizleyebilirsiniz. Aksesuarlarınızın üzerine biraz süt dökün, bir süre kurumasını bekleyin ve yumuşak bir bezle temizleyin. Çantanız, mağazadan yeni satın alınmış gibi olacak.
GÜNEŞ YANIĞI İÇİN MAYONEZ
Eğer uzun bir süre güneş ışınlarına maruz kaldıysanız güneş yanıkları kaçınılmaz olacaktır. Bu sorun için özel olarak üretilmiş birçok ürün var. Ancak, elinizde herhangi bir şeyiniz yoksa ve hızlı bir yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, mayonez imdanınıza yetişecektir.
SİGARA KOKUSUNA ELMA SİRKESİ
Evnizde siagara için kişiler varsa çözüm için elma sirkesi kullanabilirsiniz. Birkaç kase içine sirke koyun ve evinizin belli noktalarına yerleştirin. Kokuyu hemen emdiğini hissedeceksiniz.
MANİKÜR İÇİN ŞAMPUAN
Güzellik salonuna gitmeye vaktiniz yoksa evde de çözüm bulabilirsiniz. Ilık su içine biraz şampuan koyun ve içine elinizi sokun. Yumuşak tırnak etlerine sahip olduğunuzu göreceksiniz.
EPİLASYON İÇİN SAÇ KREMİ
Saç kremi, tıraş kremine hoş bir alternatif olarak çalışır. Ek olarak, daha yumuşak bir formda olduğu için cildinizi tahriş etmez. Bu nedenle, geleneksel tıraş kremlerinden ve jellere bir mola vermek istiyorsanız saç kremi kullanabilirsiniz.
ACIYA KARŞI ŞEKER
Çok fazla baharatlı ve acı tükettiyseniz ağzınızdaki havayı yumuşatmak için şeker kullanabilirsiniz. Acı hissinin ortadan kaybolduğunu göreceksiniz.
SES ÇIKARAN KAPIYA DEODORANT
Evinizdeki kapılar açılıyorken veya kapatılıyorken rahatsız edici ses çıkarıyrsa menteşelerin üzerine deodorant sürebilirsiniz.
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