Dolaplarınızdaki sır perdesi aralanıyor! Epilasyon için saç kremi, cilt tahrişi için vazelin kullanın

Sıradan ürünleri amaçları dışında kullanmanın beklenmeyen yollarını keşfetmeyi seviyoruz, bu nedenle sık sık kullanışlı olabilecek birkaç ipucu ve püf noktasını bir araya getiriyoruz. İşte başlıyoruz!

SICAK YAZ AYINDA SÜRTÜNMEYİ ÖNLEMEK İÇİN VAZELİN KULLANIN

Yazın kısa etekler kolsuz bluzlar vazgeçilmezinizdir. Ancak sıcak ve terlemeden dolayı sürtünmeler yaşanabilir bu da tahrişe neden olabilir. Vazelin genellikle nemlendirici olarak kullanılır ancak sürtünmenin önüne geçmesi bakımından da müşhiş bir koruyucudur. Problemli bölgelere bir miktar sürün ve bu problemden kurtulun.

DERİ TEMİZLİĞİ İÇİN SÜT KULLANIN

Deri çanta veya ayakkabınızın renginin solduğunu düşünüyorsanız normal sütle temizleyebilirsiniz. Aksesuarlarınızın üzerine biraz süt dökün, bir süre kurumasını bekleyin ve yumuşak bir bezle temizleyin. Çantanız, mağazadan yeni satın alınmış gibi olacak.

GÜNEŞ YANIĞI İÇİN MAYONEZ

Eğer uzun bir süre güneş ışınlarına maruz kaldıysanız güneş yanıkları kaçınılmaz olacaktır. Bu sorun için özel olarak üretilmiş birçok ürün var. Ancak, elinizde herhangi bir şeyiniz yoksa ve hızlı bir yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, mayonez imdanınıza yetişecektir.