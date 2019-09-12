Kot pantolonunuzun uzun süre dayanmasını istiyorsanız bir de bunları deneyin

Güzel kotların püf noktası aslında çok basit. Yapmanız gereken ilk şey, pantolonu ters çevirin.

Fermuarın (veya düğmelerin) kapalı olduğundan emin olun, böylece hiçbir şeye sıkışmazlar. Kotları hassas giysilerle birlikte yıkamamaya çalışın.

Çamaşır makinesini soğuk ayara getirin bu şekilde pantolonlarınız büzülmeyecektir. Sıkma hızının çok yüksek olmadığından emin olun, çünkü bu pantolonun üzerinde ince lekeler oluşturabilir ve kotunuzun solmasına neden olabilir.

Çamaşır makinesinde çok uzun süre bırakmadan alın ve hala ıslakken çıkarın. Kuruması için askıya asın. İşte bu kadar.



