KADIN

Kot pantolonunuzun uzun süre dayanmasını istiyorsanız bir de bunları deneyin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 12.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Kot pantolonların makinede çok sık yıkanmasının pantolonların ömrünü kısaltacağı, sık yıkanacaksa da elde yıkanması gerektiği düşünülür. Size vereceğimiz ipuçlarını izleyin ve kotunuzun makinede zarar görmeyeceğinden gönül rahatlığıyla emin olun.

Kot pantolonunuzun uzun süre dayanmasını istiyorsanız bir de bunları deneyin

Güzel kotların püf noktası aslında çok basit. Yapmanız gereken ilk şey, pantolonu ters çevirin.

2

Fermuarın (veya düğmelerin) kapalı olduğundan emin olun, böylece hiçbir şeye sıkışmazlar. Kotları hassas giysilerle birlikte yıkamamaya çalışın.

4

Çamaşır makinesini soğuk ayara getirin bu şekilde pantolonlarınız büzülmeyecektir. Sıkma hızının çok yüksek olmadığından emin olun, çünkü bu pantolonun üzerinde ince lekeler oluşturabilir ve kotunuzun solmasına neden olabilir.

3

Çamaşır makinesinde çok uzun süre bırakmadan alın ve hala ıslakken çıkarın. Kuruması için askıya asın. İşte bu kadar.

PARTNER Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız! Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız!
Hep faydalarından bahsettik ama karbonatı bu ürünlerde kullanmayınHep faydalarından bahsettik ama karbonatı bu ürünlerde kullanmayın
Limon sırrı! Tencereye bir kaç dilim atın bakın neler oluyor?Limon sırrı! Tencereye bir kaç dilim atın bakın neler oluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kot pantolonların uzun ömürlü olması için pratik bilgiler

En Çok Okunan Haberler

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Bu ölümcül hatayı yapmayın! Tamponu bu şekilde kullanmak...

Bu ölümcül hatayı yapmayın! Tamponu bu şekilde kullanmak...

Bu yanlışları farkında olmadan yapıyoruz!

Bu yanlışları farkında olmadan yapıyoruz!

Çocuğunuza yeterki sussun diye bunu yapmayın

Çocuğunuza yeterki sussun diye bunu yapmayın

Bir daha asla klozet kapağına tuvalet kağıdı koymayacaksınız

Bir daha asla klozet kapağına tuvalet kağıdı koymayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birçok şeye fayda sağlayabilir ancak bu ürünlerde karbonat kullanmayın

Hep faydalarından bahsettik ama karbonatı bu ürünlerde kullanmayın

‘Beyazlarım ilk aldığım günkü gibi olsun’ istiyorsanız bu numarayı deneyin

Limon sırrı! Tencereye bir kaç dilim atın bakın neler oluyor?

Efsane değil gerçek! Haşladığınız yumurtanın suyunu bitkilerinize dökün

Efsane değil gerçek! Yumurta suyunu artık atmayacaksınız

Bir limonu kesin yatağınızın yanına koyun ve sizin için neler yapabileceğini görün

Bir limonun sizin için neler yapabileceğini biliyor muydunuz?

Çamaşır makinenize biraz aspirin eklemeyi deneyin sonuca şaşıracaksınız

Kulağa garip geliyor ama çamaşırlarınıza aspirin eklemek...

Daha iyi temizlenir düşüncesiyle deterjan miktarını abartmayın!

Deterjanı böyle kullanmayın! Daha iyi temizlenir düşüncesiyle yapıyoruz ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.