Dolar neden yükseliyor, yabancı yatırımcı TL'deki değer kaybı için ne diyor?

Türk Lirası üzerindeki satış baskısı yeniden artmış durumda. Dolar/TL kuru 7,16 seviyesini aşarak Ağustos 2018'de gördüğü rekor seviyelere yaklaştı.
Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı ise yılbaşından bu yana yüzde 20 seviyesine ulaşmış durumda.
Peki TL üzerindeki son satış baskısına ne yol açtı, yabancı yatırım uzmanları TL'nin kısa vadeli görünümü için ne diyor?
Reuters haber ajansı, özellikle Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanarak TL'yi destekleme stratejisinin yabancı yatırımcılar tarafından sorgulanır hale geldiğini ifade ediyor.
Ajansın haberinde, Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinin yılbaşından bu yana 40 milyar dolar seviyesinden 25 milyar dolara gerilediği hatırlatılıyor.
Merkez Bankası'nın swap işlemleri yoluyla kamu bankalarına döviz desteği verdiği ve kamu bankalarının da döviz satıp TL alarak Türk Lirası'nın değerini desteklediği ifade ediliyor.
Ülkenin 12 ay içerisinde ödenmesi gereken döviz cinsi borcunun da 170 milyar dolar olduğunu hatırlatan Reuters, azalan döviz rezervi ve yüklü döviz borcunun TL üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.
Piyasaların bugün yakından takip edeceği konu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştireceği telekonferans olacak. TSİ 16.00'da başlayacak olan ve Citigroup ile Societe Generale'in organize ettiği telekonferans görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Toplantıda Albayrak'ın yabancı yatırımcılara Türkiye ekonomisinib koronavirüs salgınından nasıl etkilendiğini, hangi tedbirlerin alındığını anlatması, yatırımcıların ise özellikle Merkez Bankası'nın azalan rezervler konusunu gündeme getirmesi bekleniyor. Reuters'a konuşan analistlerden Rabobank'tan Piotr Matys, telekonferans için "Durum daha kritik olamazdı. Belki de [Albayrak'ın] kariyerinin en önemli telekonferansı olacak" diyor. COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler
Piyasaların bugün yakından takip edeceği konu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştireceği telekonferans olacak. TSİ 16.00'da başlayacak olan ve Citigroup ile Societe Generale'in organize ettiği telekonferans görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
Toplantıda Albayrak'ın yabancı yatırımcılara Türkiye ekonomisinib koronavirüs salgınından nasıl etkilendiğini, hangi tedbirlerin alındığını anlatması, yatırımcıların ise özellikle Merkez Bankası'nın azalan rezervler konusunu gündeme getirmesi bekleniyor.
Reuters'a konuşan analistlerden Rabobank'tan Piotr Matys, telekonferans için "Durum daha kritik olamazdı. Belki de [Albayrak'ın] kariyerinin en önemli telekonferansı olacak" diyor.
COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler