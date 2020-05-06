Dolar neden yükseliyor, yabancı yatırımcı TL'deki değer kaybı için ne diyor?

Reuters'a konuşan North Varlık Yönetimi şirketinden Gelişen Piyasalar Portföy Yöneticisi Peter Kisler, Türkiye'nin uygulamaya çalıştığı strateji için "Aynı anda çok fazla şey yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan faizleri düşük tutup diğer yandan kuru dengede tutmaya uğraşıyorlar. Tüm bunları Merkez Bankası rezervleri düşük seviyelere inmişken başarmaya çalışıyorlar" diyor.

Kisler, "TL konusunda daha da karamsar olmamamın tek nedeni, ABD Merkez Bankası Fed ile hâlâ bir swap anlaşması olması ihtimali" diyor.

Swap anlaşması görüşmelerinde henüz sonuç yok

TCMB ve Fed arasında kısa vadeli döviz likiditesi sorununun çözülmesi için bir süredir olası bir swap anlaşması için görüşmeler yürütülüyor. Olası bir swap anlaşması durumunda TCMB, elindeki TL'yi Fed'e verip karşılığında ABD Doları alabilecek. Ancak bu görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmış değil.

Reuters'a konuşan adını açıklamayan bir bankanın hazine birimi yöneticisi de ülkedeki döviz likiditesi sorununa dikkat çekerek 'sistemin yeni bir döviz enjeksyonuna ihtiyacı var' diyor ve koronavirüs salgını sonrası alınan sokağa çıkma sınırlaması tedbirlerinin gevşetilmesiyle döviz girişinin de bir miktar canlanacağının umulduğunu ifade ediyor.