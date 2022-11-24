Dolgu uygulamaları hangi problemlerde tercih edilebilir?

Dolgu yönteminin sıklıkla tercih edilmesinin nedenlerinden biri de uygulama ve iyileşme sürecinin çok kolay olmasıdır. Başvuru yapmadan önce uygulama yeri uzmanlar tarafından belirlenir. Lokal anestezi için kremi uygulanarak işleme başlanır. İşlem, tedavi edilecek bölgeye bağlı olarak yaklaşık 30 dakika sürer. İğne ile yapıldığı için 1-2 saat içerisinde iğne izi kalması normaldir. İşlemden 2 saat sonra iz kendiliğinden kaybolur. Kişi rahatlıkla normal hayatına devam edebilir. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, en çok merak edilen ve sıklıkla yaptırılan dolgu işlemi ile ilgili merak edilenleri sizler için derledi.

Dolgu işleminde kullanılan materyal dokunun hacmini artırmaya yöneliktir. Dolgu maddeleri, deriye enjekte edilebilen ilaçlardır. En yaygın olanları hyalüronik asit ve kollajendir. Yaşlanma, güneş ışığı ve benzeri faktörler cildimizdeki hyalüronik asit ve kolşajen miktarının azalmasına neden olabilir. Bu maddeler azaldıkça cildimiz gençliğini kaybeder, çöker, ince çizgiler ve kırışıklıklar ortaya çıkar. Özellikle bu tür şikayetler için tercih edilen yöntem hyalüronik asit içeren dolgudur çünkü şikayetleri ortadan kaldırır ve cilde hacim kazandırır. Etkisi genellikle 18 aydır.

DOLGU UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yapılan dolgu işlemleri, doğru miktarlarda uygulanmadığı zaman karşılaşılan sonuçlar doğallıktan uzak, abartılı ve estetik açıdan hoş olmayan görüntüler olabilmektedir. Bu sonuçlar sonrası dolgu işlemi yaptırmak isteyen kişilerde endişeler oluşmaya başlar. Yapılacak işlemler sonrasında doğal sonuca ulaşmak istiyorsanız mutlaka hekiminize kendinizi ve istediğiniz sonucu detaylıca anlatmanız gerekir. Hekiminize uygulamayı neden istediğinizi net bir şekilde ifade etmeniz sayesinde ortak nokta bulaşabilmekte ve böylece istenen doğal sonuç elde edilebilmektedir.

Cerrahi tekniklerinde gelişmesi ile beraber dolgu yapılacak bölgeye hassas uygulamalar ile daha az hasar vererek kişinin istediği görünümü elde etmesini mümkün kılar.

En doğal sonuç için tercih edilebilecek yöntemlerden biri ise dolgu miktarını zaman içerisinde yavaş yavaş artırmaktır. Bu sayede az miktar ile istenen görünüm elde edilene kadar işlem devam edecektir. Kötü sonuçlar ile karşılaşma ihtimali düşük olacaktır. Unutmamak gerekir ki dolgu işlemi yanlış yapıldığı zaman ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Alanında uzman, güvendiğiniz ve sizin isteklerinizi doğru anladığına emin olduğunuz hekimler ile dolgu yaptırmanız sonucunuz doğal olmasını sağlayacaktır.

DOLGU UYGULAMASI İÇİN UYGUN BÖLGELER

Dolgu yapılabilecek alanlar; elmacık kemikleri, çene çizgisi ve dudak belirginleştirme, ince dudak çizgileri, derin yara ve akne izleri, çökük ve kalmış dolgu, dudak ve burun kenarlarıdır.

Dudak bölgesi; yaş ile dudaklar incelerek hacmini ve şeklini kaybedebilir. Eski şeklini ve hacim kazandırmak için hyalüronik asit içeren dolgu uygulamaları tercih edilebilir

Burun - ağız bölgesi; yağ dokusu kaybı ile çizgilenme başlayabilir. Bu çizgilenme kişileri yorgun ve solgun gösterebilir. Cildi canlandırmak ve kırışıklığı azaltabilmek için hyalüronik asit bazlı dolgu uygulamaları yapılabilir.

Yanaklar, şakaklar ve alt çene bölgesi; yaş almanın getirdiği sarkmalar için dolgu uygulaması yapılır. Yapılacak işlem sayesinde kişi daha genç ve hacimli bir cilde sahip olur.

Kaş düşüklüğü sorununa yönelik; kaş düşüklüğü sorunu hem sağlık açısından hem de görünüm açısından kişinin yaşam kalitesi olumsuz etkilenir. Yapılacak dolgu yöntemi ile kaşlar yukarı kaldırılır ve kişinin görüşü ve görünüşü iyileştirilir.



