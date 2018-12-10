Dolgun dudak isterken, konuşamaz hale geldi

İnce dudaklarından memnun olmadığı için dudaklarına dolgu yaptıran Billie Roocroft, hayatının şokunu yaşadı. İngiltere'de yaşayan talihsiz kadın yarım saat süren operasyonla dudaklarına dolgu yaptırdı. Ancak eve geldiğinde dudakları şişmeye, konuşamaz hale gelmeye başladı.

Operasyonu gerçekleştiren kişiye durumu anlatan talihsiz kadın, dudaklarının fotoğraflarını çekip operasyonu gerçekleştiren kişiye gönderdi.

Belissimo Rivington Estetik merkezinde çalışan güzellik uzamnı Billie'ye alerjik reaksiyona uğramış olabileceğini hemen bir doktora görünmesini tavsiye etti.

Hastaneye gittikten sonra doktorların verdiği ilaçla talihsiz kadının dudakları normale döndü. Fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Billie, ''dudaklarım patlayacak gibiydi. Alt dudadığım çeneme değiyor, gerginlikten ölecek gibiydim. Dolgu maddesine karşı alerjim olduğunu bilmiyordum. Doktor tarafından kontrol edildiğimde ağlamaktan konuşamıyor, hep böyle kalacağımı düşünüyordum.

Doktorların acil müdahalesi sonrası eski görüntüme hala kavuşamasam da korkunç görüntüden kurtuldum diyebilirim. Ve şimdi sayfamdaki kişilerin bu mesajımı daha fazla kişiye ulaştırmasını istiyorum. Dolguya, estetiğe karşı değilim ama lütfen nitelikli ve profesyonel kişilere teslim edin kendinizi. Sonunuzun benim gibi olmasını istemiyorsanız'' diye konuşuyor.





