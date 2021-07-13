Dolgun dudaklara sahip olmak için estetik yaptırmak zorunda değilsiniz

Moda trendleri gibi güzellik trendleri de her yıl değişiyor. Son zamanlarda dolgun ve güzel dudaklara sahip olmak isteyen kadınlar estetik müdahalelerle dilediği görüntüye kavuşuyor. Estetik dokunuşlardan hoşlanmayanlar için çözüm yollarını araştırdık ve karşımıza yüz yogası fikri çıktı. Hareketleri düzenli yaparak siz de dilediğiniz görüntüye sahip olabilirsiniz.

Yüz yogası ile kasları sıkılaştırabilir ve yüzünüze dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken husus; yoganın sürekli ve planlı bir şekilde yapılıp doğru uygulanması gerektiğidir.

Belirgin ve biçimli dudaklar için öncelikle dudak etrafındaki kaslar çalıştırılmalıdır. Bu 5 adımı izleyerek siz de şahane dudaklara kavuşabilirsiniz.

EMME HAREKETİ

Dudak çevresindeki kasları çalıştıran bu hareketi her gün 3 part şeklinde yapmalısınız. bir kalemi veya işaret parmağınızı dudaklarınızın tam ortasına yerleştirin ve emme hareketini yapın. 5 saniye tutun ve sonra bırakın. Hareketi yaparken yanak kaslarınızın da hareket ettiğini hissedeceksiniz.

DUDAKLAR BURUNA DOĞRU

Sadece dudakları değil, aynı zamanda çene kaslarınızı da belirginleştiren bu hareketi gün içinde en az 3 set olacak şekilde yapmalısınız.

Dudaklarınızı birleştirin ve ve çene kaslarınızı sıkarak dudaklarınızı burun ucunuza doğru kaldırıp 5 saniye bekleyin ve bırakın. Böylelikle dudaklarınız yer çekimine meydan okuyacak ve pozitif bir görüntü oluşturmuş olacaksınız.

BÜZME HAREKETİ

Dudaklar yaş aldıkça incelir ve dudak hatları zaman içinde belirginliğini kaybeder. Bu durumu engellemek için büzme hareketini her gün yapmalısınız. Elinize bir ayna alın ve aynaya bakarak dudaklarınızı büzün. Aynadaki görüntünüze öpücük atıyormuş gibi havaya öpücükler atın. Böylece dudak çevresindeki kaslar hareket edecek ve zaman içinde dudak çevreniz daha dolgun görünecektir.

"O" HARFİ

Uygulaması en eğlenceli yoga hareketinin bu olduğunu düşünüyoruz. Dudaklarınızı kocaman bir "O" harfini telaffuz ediyormuşcasına uzatın, bu hakareti yaparken alın kaslarınızı sabit tutarak sadece dudak kaslarınızı çalıştırın. Düzenli uygulamada dudak çevrenizdeki kırışıklıklar azalacak ve dudaklarınız daha belirgin olacaktır.

YANAKLARI ŞİŞİRİN

Ağzınızı hava ile doldurun ve doldurduğunuz havayı bir yanaktan diğer yanağa doğru hareket ettirin. Bu hareketi 10 saniye boyunca 5 set şeklinde tekrarlayın. Böylece hem yanağınızdaki kaslar çalışacak hem de dudak çevreniz hareketlenerek dudak çizginiz belirgin olacaktır.



