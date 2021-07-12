KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Yokmuş gibi duran ıslak makyaj tekniği bu yaza damgasını vuracak! İşte püf noktaları...

Yokmuş gibi duran ıslak makyaj tekniği bu yaza damgasını vuracak! İşte püf noktaları...

12.07.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında ağır makyaj yerine doğal, yokmuş gibi görünen makyaj trendleri revaçta. Özellikle son yılların modası olan ıslak görünümlü makyaj ya da diğer adıyla strobing tekniği, istediğiniz doğal görünümü kazanmanıza yardımcı oluyor. Peki nedir bu ıslak görünümlü makyaj? Uygulamada nelere dikkat etmek gerekir? Yokmuş gibi duran ıslak görünümlü makyaja dair tüyoları sizler için derledik.

Yokmuş gibi duran ıslak makyaj tekniği bu yaza damgasını vuracak! İşte püf noktaları...

Islak görünümlü makyaj ya da bir diğer adıyla strobing, yüzün belli bölgelerini öne çıkaran teknikler içeriyor. Burada amaç doğal bir görünüm kazanmak. Özellikle yüzünüze ışık vurduğunda öne çıkardığınız elmacık kemikleri, kaş altı ve burun gibi bölgeler ıslak bir görünümle doğal bir hissiyat veriyor. Islak görünümlü makyajda dikkat etmeniz gerekenler ve makyajın püf noktalarını burada bulabilirsiniz.

2

ISLAK GÖRÜNÜMLÜ MAKYAJ NASIL UYGULANIR?

  • Öncelikle makyaja başlamadan önce cildinizi nemlendirmeyi unutmayın.

  • Bu makyaj için fondöten kullanmanız şart değil, yine de likit fondötenler ya da transparan bir pudra bu makyajda işinize yarar.

  • Aydınlatacağınız bölgeler dışında kalan yerlere ise mat tercihlerde bulunmanız vurgu açısından önemli.

  • Nemlendirdiğiniz yüzünüzü ışıltılı bir makyaj bazıyla tamamlayın. İyi bir makyaj bazı cildinizi nemlendirmeye de destek olur.

  • Fondöteninizi ince bir tabaka halinde yüzünüze yedirin.

  • Ardından yüzünüzün yüksek yerlerine, elmacık kemiklerine, kaş altlarına, burun üstüne ve alına aydınlatıcı uygulayabilirsiniz.

  • Aydınlatıcı yerine açık tonlarda ışıltılı farlar kullanabilirsiniz.

3

  • Ten renginize göre tercih edeceğiniz aydınlatıcılar doğru bir makyaj uygulamanıza yardımcı olur. Beyaz tenliyseniz şampanya rengi ya da pembelik barındıran, buğday tenliyseniz altın rengi ışıltı katacak aydınlatıcılar kullanabilirsiniz. Esmer tenliler ise bronz tercihlerde bulunabilir.

  • Bu tekniğin püf noktalarından biri de göz ve dudak makyajını hafif bırakmak. Bu yüzden ağır göz ve dudak makyajından kaçının. Simli ya da dikkat çekici tonlar yerine ilgi odağını ışıltı verdiğiniz noktalara çekmelisiniz.

  • Bu makyajın bir başka püf noktası ise ışıltı kattığınız yerler dışındaki bölgelerde mat tercihlerde bulunmak. Yüzdeki parlaklık sadece ışıltılı olan bölümlerin yüksek yerlerinde olmalı. Böylece yüzünüze ışık vurduğunda daha doğal bir görünüm sergilersiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendiOkyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendi
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Kullanımı tamamen değişti! İpek eşarpların tarihsel yolculuğuKullanımı tamamen değişti! İpek eşarpların tarihsel yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

İç çamaşırı detayı olay olmuştu! Kendisi paylaştı

İç çamaşırı detayı olay olmuştu! Kendisi paylaştı

Bugün sezgilerimiz çok kuvvetli! İşte günlük burç yorumları

Bugün sezgilerimiz çok kuvvetli! İşte günlük burç yorumları

Bu hafta duygularımız ön planda! İşte haftalık yorumlar

Bu hafta duygularımız ön planda! İşte haftalık yorumlar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Herkes ‘cinsel isteksizlik’ olarak tanımlıyor! Ancak durum çok farklı

Herkes ‘cinsel isteksizlik’ olarak tanımlıyor! Ancak durum çok farklı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

6 yaşında başlıyor! Tırtıklı çıkıyorsa...

6 yaşında başlıyor! Tırtıklı çıkıyorsa...

Test sonucuyla ortaya çıkıyor! Pozitif çıkarsa 10 gün boyunca...

Test sonucuyla ortaya çıkıyor! Pozitif çıkarsa 10 gün boyunca...

Yeni moda gözleri şaşı edecek! Bikini altları gittikçe küçülüyor

Yeni moda gözleri şaşı edecek! Bikini altları gittikçe küçülüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.