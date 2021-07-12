Yokmuş gibi duran ıslak makyaj tekniği bu yaza damgasını vuracak! İşte püf noktaları...

Islak görünümlü makyaj ya da bir diğer adıyla strobing, yüzün belli bölgelerini öne çıkaran teknikler içeriyor. Burada amaç doğal bir görünüm kazanmak. Özellikle yüzünüze ışık vurduğunda öne çıkardığınız elmacık kemikleri, kaş altı ve burun gibi bölgeler ıslak bir görünümle doğal bir hissiyat veriyor. Islak görünümlü makyajda dikkat etmeniz gerekenler ve makyajın püf noktalarını burada bulabilirsiniz.

ISLAK GÖRÜNÜMLÜ MAKYAJ NASIL UYGULANIR?

Öncelikle makyaja başlamadan önce cildinizi nemlendirmeyi unutmayın.

Bu makyaj için fondöten kullanmanız şart değil, yine de likit fondötenler ya da transparan bir pudra bu makyajda işinize yarar.

Aydınlatacağınız bölgeler dışında kalan yerlere ise mat tercihlerde bulunmanız vurgu açısından önemli.

Nemlendirdiğiniz yüzünüzü ışıltılı bir makyaj bazıyla tamamlayın. İyi bir makyaj bazı cildinizi nemlendirmeye de destek olur.

Fondöteninizi ince bir tabaka halinde yüzünüze yedirin.

Ardından yüzünüzün yüksek yerlerine, elmacık kemiklerine, kaş altlarına, burun üstüne ve alına aydınlatıcı uygulayabilirsiniz.

Aydınlatıcı yerine açık tonlarda ışıltılı farlar kullanabilirsiniz.