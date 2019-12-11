Dolmuş şoförü boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI’nda, annesiyle birlikte yolculuk yapan 4 yaşındaki çocuğun boğazına kaçan şeker nedeniyle nefes alamadığını fark eden dolmuş sürücüsü, çocuğu hastaneye yetiştirdi. Güzergahını değiştirip, kırmızı ışıkta geçen, ters şeritte ilerleyen dolmuş şoförü Samet Sarı, “İnsanlık namına yaptım” dedi.

Adapazarı’nda dolmuş şoförlüğü yapan Samet Sarı, öğle saatlerinde Adapazarı Ankara Caddesi üzerinde bir anne ile çocuğunu aracına aldı. Bir süre gittikten sonra müşteriyi indirmek için durağa yanaşan sürücü, boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuğun nefes alamadığını fark etti. Panik halinde bağıran anneyi sakinleştiren Samet Sarı, aracındaki yolcuları indirdikten sonra dörtlülerini yakarak Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 dakika içerisinde çocuğu hastaneye yetiştiren sürücü, çocuğun hayatını kurtardı.

'AMACIM BİR AN ÖNCE HASTANEYE GİTMEKTİ'

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